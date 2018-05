Gb: nozze Harry, bando droni su Windsor

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il passaggio di droni e' stato bandito sopra Windsor per tutto il fine settimana del matrimonio reale del principe Harry e dell'attrice americana Meghan Markel a causa di timori sulla privacy e sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph. La polizia di Thames Valley ha chiesto un ordine di restrizione del regolamento di volo per i timori che la processione delle carrozze reali degli sposi possa essere ripresa dall'alto utilizzando i veicoli aerei senza equipaggio. L'ordine è stato concesso dall'Autorità per l'aviazione civile (CAA) sia per sabato 19 che per domenica 20 maggio per garantire che anche gli ospiti che partecipano al ricevimento serale possano essere protetti. La polizia è preoccupata del fatto che piu' droni pilotati simultaneamente potrebbero collidere e cadere dal cielo, ferendo la coppia reale o la folla che fiancheggia il percorso.