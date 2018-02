G8, confiscato il Salaria Sport Village di Diego Anemone

Roma, 27 feb. (askanews) - Su disposizione del Tribunale di Roma (sezione Misure di prevenzione), la Guardia di Finanza ha confiscato il Salaria Sport Village della Capitale, per un valore di 70 milioni di euro.L'impianto sportivo, già oggetto di indagini e già finito sotto sequestro, è riconducibile all'imprenditore Diego Anemone, riconosciuto colpevole e condannato a 6 anni di reclusione nell'ambito di uno dei processi sugli appalti del G8 della Maddalena. Nel processo per il G8 sono stati condannati tra gli altri Angelo Balducci e l'ex provveditore per le Opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis. È stato invece assolto completamente l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso.Il Salaria Sport Village non ha comunque mai smesso di funzionare in questi anni ed è attualmente gestito da amministratori giudiziari.