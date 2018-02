Foggia, uccide la moglie a coltellate poi tenta il suicidio

Roma, 16 feb. (askanews) - Nuovo caso di femminicidio, questa volta a Troia, nel Foggiano, dove un uomo nella notte ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha cercato di suicidarsi: al culmine di un litigio, preso da un raptus, Ferdinando Carella, 48 anni, ha colpito la moglie, Federica Ventura, di 40, con almeno 7 coltellate al petto, quindi ha rivolto l'arma verso di sé.L'omicidio, come hanno ricostruito i carabinieri, avvisati dai vicini di casa della coppia che hanno sentito delle urla, è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3.30 in un'abitazione in Viale Kennedy. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato la donna già morta e l'uomo grave, ma ancora vivo. Trasportato all'ospedale di Foggia, i medici lo stanno operando per tenerlo in vita.Le indagini dei militari cercheranno ora di chiarire il movente dell'omicidio, che da alcune prime testimonianze potrebbe essere ricondotto alla gelosia morbosa del marito. I vicini e i parenti ascoltati hanno riferito di una famiglia normale e che non c'erano sentori che facevano presagire quanto poi è accaduto.La coppia ha due figli, di 8 e 10 anni.