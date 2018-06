Il fine settimana del gusto si festeggia tra dolci cipolle e pesce spada siciliano

La “dolcissima” di Breme e il pesce spada di Aci Trezza, senza dimenticare le delizie della Tuscia di Nepi: il weekend delle sagre di celebra in Lombardia, nel Lazio e in Sicilia.

In provincia di Pavia, nel grazioso borgo medievale di Breme, tutti sono convinti che la loro cipolla sia “la più dolce d’Italia”; in effetti stiamo parlando di un prodotto dal sapore, dalla croccantezza e dalla digeribilità uniche, da gustare dall’8 al 17 giugno alla sagra dedicata a questa delizia. Lo stand gastronomico - aperto a cena dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo – proporrà torta di cipolla, nervetti e cipolle, spaghetti al sugo di cipolla, zuppa di cipolle e frittata di cipolle: anche quest’anno, insomma, la “dolcissima” si farà in quattro per accontentare tutti gli amanti del gusto e delle tradizioni. Durante tutta la durata della manifestazione – che vedrà ogni sera intrattenimenti folcloristici e musicali – sarà inoltre possibile acquistare la Cipolla Rossa di Breme direttamente dai produttori.

A Nepi, intanto, il Palio dei Borgia si appresta ad andare in scena con alcuni dei momenti più attesi. L’8 giugno sono in programma nella cittadina in provincia di Viterbo i giochi popolari dei giovani, mentre il 9 sarà la volta dello spettacolare corteo storico che vedrà sfilare centinaia di figuranti lungo le vie della cittadina viterbese addobbata a festa indossando splendidi costumi, accompagnati dal rullare dei tamburi, dallo squillare delle trombe e dalle evoluzioni del “Gruppo Musici e Sbandieratori di Sangemini”; al termine del corteo i visitatori potranno assistere al passaggio della consegna delle chiavi a Lucrezia, un evento che, nel lontano 1499, rappresentò simbolicamente per Nepi il passaggio dal Medioevo all’Era Moderna. Il giorno successivo torneranno le gare degli arcieri, mentre in tutto il fine settimana le taverne e le osterie delle quattro Contrade saranno aperte e pronte a servire i piatti tipici della cucina locale.

Riscendendo la Penisola fino alla Sicilia, dall’8 al 10 giugno nello splendido borgo catanese di Aci Trezza si festeggerà in tavola grazie allaSagra del pesce spada. Presso lo Scalo di Alaggio saranno installate tre grandi griglie dove sarà cucinato, dalle mani di esperti cuochi del posto, tanto buon pesce spada pescato nei giorni precedenti dalle spadare trezzote. Il pesce sarà sapientemente condito con olio, origano, sale e insalata fresca e accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa. Infine, sulla scia del grande successo di pubblico degli anni passati, è in programma la mostra ed esposizione dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, che faranno da cornice allo splendido scenario del lungomare e all’incantevole sfondo della marineria con l’Isola Lachea e i faraglioni dei Ciclopi.