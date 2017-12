Fine anno sotto la pioggia e con il vento. L’ultima perturbazione del 2017 toccherà tutta l’Italia

Pioggia e vento su tutta l'Italia e temperature in calo a partire da domani annunciano l'ultima perturbazione del 2017. Arriva dall'Atlantico, portando "maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi", segnalano i meteorologi del Centro Epson Meteo. A partire da domani venti freddi faranno abbassare la temperatura, ma sarà un passaggio rapido perché l'anno si chiuderà con un clima mite. Oggi il maltempo imperversa su quasi tutto il Paese, specialmente nel Centro-Nord, in Campania e in Sardegna. Il meteo.

Allerta arancione della Protezione Civile

Le piogge saranno più forti e insistenti su Liguria, regioni tirreniche, alta Lombardia e Triveneto; rischio di temporali tra Lazio e Campania. La sera piogge in arrivo anche sulla Sicilia. Alla luce della situazione meteo, la Protezione Civile ha emesso Allerta Arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso in Abruzzo e Umbria e allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise, Umbria. Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Emilia Romagna, Toscana, Umbria. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

Pioggia e neve attese anche per giovedì

Il fronte occluso della perturbazione, annuncia poi 3bmeteo, insisterà ancora sul Nordest nella prima parte del giorno con fenomeni relegati a coste, pianure e Prealpi, a carattere nevoso fino a quote di bassa collina. Instabilità diffusa sulle regioni del Centro, con acquazzoni e qualche temporale (anche con grandine) nonché un generale abbassamento della quota neve, fino a quote collinari (300-600m) o più in basso sulla dorsale emiliano-romagnola e le alte Marche. Il forte Maestrale esalterà le precipitazioni tra Cilento, Lucania e ovest Calabria. Sull'Appennino meridionale la neve cadrà dai 700 ai 1000 metri.

Temperature più alte l'ultimo dell'anno

Quindi la perturbazione comincerà a spostarsi verso la Grecia e negli ultimi giorni dell'anno si prevedono sull'Italia correnti di aria tiepida che faranno alzare le temperature. Venerdì si registreranno gli ultimi acquazzoni su coste del medio-basso Adriatico, bassa Calabria tirrenica e Messinese; fino alla prima parte di sabato qualche fenomeno continuerà a penalizzare la Sicilia settentrionale. Il bel tempo invece tornerà protagonista al Centronord, seppur con molte nubi alte di passaggio, avamposto di un nuovo fronte che si addosserà alle Alpi di confine rinnovando nevicate sparse sui crinali.