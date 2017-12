Frosinone26 dic. - (AdnKronos) - Fiamme in un appartamento a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, dove un'anziana è morta e il marito è rimasto ustionato. L'incendio è scoppiato la notte scorsa nella casa dove la coppia viveva. Lei aveva 76 anni, mentre il marito ne ha 80. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause del rogo.