Il Festival della Musica e delle Arti del Mediterraneo ai nastri di partenza

Al via a Cagliari il primo Festival della Musica e delle Arti del Mediterraneo. Una due giorni organizzata da Unioncamere Sardegna in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna.

La manifestazione si svolgerà nel Padiglione Mediterraneo (ingresso e lato Coni) della Fiera Campionaria di Cagliari che dal 29 al 30 dicembre a partire dalle 19:00 ospiterà una rassegna musicale in cui i nuovi stilemi della musica sarda incontrano le espressioni musicali provenienti dal resto del mediterraneo. Nata con l’intento di superare il concetto di divisione della musica in generi, l’iniziativa si pone l’obiettivo di valorizzare le nuove espressioni della musica tradizionale sarda elaborando un format di promozione culturale pan-mediterraneo, creando punti di contatto fra analoghi percorsi di produzione artistica e diffondendo la conoscenza della musica e degli strumenti tradizionali.

Il programma raccoglie le migliori espressioni contemporanee delle elaborazioni musicali che, pur saldamente poggiate sulla tradizione, seguono percorsi di sviluppo individuale sposando talvolta le note di fondo di altri ceppi musicali. Nel corso della due giorni sarà possibile assistere ad esibizioni canore e strumentali provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo: Italia (con particolare focus sulla Sardegna), Grecia, Penisola Iberica, Magreb, Balcani. In particolare, la line up delle due giornate prevede:

Venerdì 29 dicembre le performance della cantante catalana Ester Formosa col duo Elva Lutza, di Claudia Aru, del trio Andrea Pisu Vanni Masala e Riccardo Pittau, dei Reverendo Jones, di Ambra quartet e e di Antonio Pani “Tradinnovazione”.

Sabato 30 dicembre le performance del Canto a Tenore, delle launeddas di Luigi Lai, del quintetto di Mauro Palmas, di Elena Ledda, dei tunisini di Oud.org, della musica balcanica di Mi Linda Dama, delle voci bulgare delle Bisserov Sisters, della vincitrice del premio Andrea Parodi Daniela Pes, e de Su cuntzertu gavoesu di Miriam Costeri.

“Esercitare la mediazione culturale fra le due sponde del Mediterraneo appare oggi irrinunciabile in un’ottica di promozione di un patrimonio culturale immateriale oggetto anche di importanti direttive della commissione europea – ha dichiarato Agostino Cicalò, Presidente di Unioncamere Sardegna - Le Camere sono da tempo impegnate in progetti di cooperazione internazionale tesi a far colloquiare sui temi della cultura, dell’alimentazione, delle energie rinnovabili, della qualità ambientale e del turismo i vari paesi che si affacciano sul Mediterraneo. È per questo che siamo convinti che Il Festival esprima perfettamente i nuovi obiettivi camerali: valorizzazione delle produzioni artistiche e facilitazione dei rapporti con i paesi del mediterraneo.”