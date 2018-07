[Il retroscena] La calda estate di Berlusconi: di nuovo grandi feste in villa e serate in discoteca. Ecco le immagini

Sarà per la riabilitazione giudiziaria. O forse perché, dopo una campagna elettorale andata un po’ così, per pensare alla prossima - al voto di maggio per le Europee - c’è ancora qualche mese di tempo, fatto sta che Silvio Berlusconi è tornato a fare festa. Dopo l’operazione al cuore che gli aveva imposto di starsene tranquillo e poi complice l’obbligo di dimora stabilito dalla condanna - poi scontata - per frode fiscale, il leader di Forza Italia a Villa Certosa si era visto poco.

La sua immensa magione sarda da 4.500 metri quadri, 126 stanze, 120 ettari di parco vale mezzo miliardo di euro, ma gli ha causato pure qualche problema. Spiacevoli le “spiate” dei paparazzi nei confronti dell’ex premier ceco Topolanek, sgradevoli le immagini di lui che tiene in braccio due ragazze. Da quando si è fidanzato, queste cose non sono più capitate. Come trascorrere allora le serate estive? Semplice: uscendo per locali. Oppure organizzando festoni musicali nella villa.

Dove negli anni sono sfilati big della politica del calibro di Tony Blair e Vladimir Putin, venerdì sera ha fatto il suo ingresso Quincy Jones. Due anni più del Cavaliere, è un musicista famoso in tutto il mondo come solista ed è stato soprattutto il produttore dei pezzi di maggior successo di Michael Jackson. Proprio nel corso della sua attività di produttore Jones ha collaborato anche con Tony Renis e con Charles Aznavour. Il primo, che è stato anche direttore artistico del Festival di Sanremo, è un amico storico del presidente di Forza Italia e lo ha presentato al padrone di casa. L’ex premier ha mostrato personalmente al produttore le “attrazioni” di Villa Certosa: i cactus rarissimi coi quali produce la marmellata, il (finto) vulcano e le piscine con vista mozzafiato. In serata ci sarebbe stato addirittura un duetto: Quincy Jones alla musica, Silvio alla voce. I due avrebbero cantato alcune canzoni in francese.

Altro che i duetti alla chitarra con Mariano Apicella! Il produttore afroamericano preferito dal “Re del Pop” era stato ospite di Umbria Jazz prima di volare sull’Isola. Berlusconi è atteso giovedì a Roma, dove riunirà i gruppi parlamentari alla Camera e al Senato per dare la “linea” e spiegare come e su cosa fare opposizione. Potrebbe essere quella la sede nella quale comunicherà ufficialmente la sua intenzione di candidarsi alle elezioni Europee. La circoscrizione scelta - come ha anticipato Antonio Tajani - è quella Sud che, incidentalmente, comprende anche le Isole.

Anche in Sardegna, dunque, dovrà andare a caccia di voti. Ecco allora una motivazione plausibile che lo ha spinto ancora settimana scorsa a trascorrere una serata in un famoso Country Club a pochi chilometri da casa sua, assieme alla compagna Francesca Pascale, e ad essere così generoso con coloro che gli chiedevano selfie. Sono finiti tutti su Instagram. Quasi tutti i coprotagonisti delle foto lo chiamano lo “zio”, “zio Silvio”. Le signore immortalate sembrano avere apprezzato la cordialità, il look sbarazzino - polo blu che enfatizzava la sua abbronzatura - e la forma smagliante. Sarà merito dello stacco con la politica-politicante? Secondo i bene informati c’entra anche la recente visita a Merano, dove si sarebbe sottoposto ad alcuni (piccoli) trattamenti di chirurgia estetica.