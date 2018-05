Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Festa della mamma sotto la pioggia. Nel corso del fine settimana - riferisce il team del sito www.iLMeteo.it - il tempo subirà un ulteriore peggioramento a causa dell'arrivo di un ciclone di origine islandese che raggiungerà l'Italia dal tardo pomeriggio/sera di domenica. Se sabato i temporali colpiranno soprattutto le Alpi, le Prealpi, tutto l'Appennino centro-meridionale, il Gargano e localmente la pianura tra Piemonte e Lombardia, domenica diventeranno via via più diffusi e forti su tutto il Nord a partire dal pomeriggio e la sera, quando è attesa una fase di maltempo sulla Liguria e sul Piemonte con possibili nubifragi, alimentati sia dal forte Libeccio che dalla Tramontana. Temporali anche sulla Sardegna, specie sul sassarese e olbiense e inoltre sulla Toscana su pisano, livornese, massese, lucchese e pistoiese. PROSSIMA SETTIMANA - Il ciclone islandese - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it - condizionerà il tempo sulle regioni centro-settentrionali anche nelle prossima settimana quando i temporali saranno all'ordine del giorno. Soltanto il Sud vedrà un tempo soleggiato. TEMPERATURE - Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20°C su moltissime città del Nord e del Centro.