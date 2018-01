F35, il primo cacciabombardiere delle polemiche sarà utilizzato dalla Marina Militare

Non c'è nulla di nobile nella guerra, ma per poter godere dei frutti della pace è necessario che questa sia difesa. E la difesa ha un costo economico elevato. Lo sanno bene i governi che in Italia si sono succeduti dal 2002 in poi. Tutte le scuole di guerra del mondo insegnano l’importanza della protezione aerea, ecco perché il nostro Paese è da anni impegnato (è partner di "livello 2”) nella costruzione degli F35, con un impegno finanziario di 1 miliardo di dollari (ma potrebbe lievitare).

I frutti di questo costoso impegno cominciano a vedersi: è stato consegnato al Ministero della Difesa il primo F-35B STOVL (Short Take-Off/Vertical Landing) Lightning II assemblato al di fuori degli Stati Uniti. La notizia è stata pubblicata con molta enfasi dal sito del Ministero della Difesa, difesa.it. Ora la combinazione F35-Eurofighter dovrebbe offrire all’Italia un buon livello di sicurezza aerea. Per di più, queste scelte tattiche dovrebbero garantire molti posti di lavoro per molti anni, se si considera che il nostro Paese ha anche firmato un contratto per una commessa di 7 miliardi con il Kuwait per un certo numero di Eurofighter: aerei assemblati, come sta avvenendo per gli F35, in Italia.

Il futuro è difficile da prevedere: c’è una crisi finanziaria non ancora totalmente risolta che potrebbe creare fronti caldi in qualunque parte del globo, compresa l’Europa (Ucraina docet); sono in corso “cambiamenti climatici che spingeranno popolazioni e alcune forze armate a migrare dalle aree cui ora sono confinate; si dovrà affrontare il problema della scarsità d’acqua e delle risorse alimentari. Insomma c’è ancora tanta instabilità in giro, per questo i governi che si sono succeduti in Italia nell’ultimo ventennio hanno fatto (e stanno facendo) proprio un concetto ‘mutuato’ dagli alti vertici delle forze armate: il Paese deve avere la pistola sempre ben oliata, con i proiettili in canna e con le munizioni di riserva a fianco.

Nel suolo europeo non si combatteva da oltre settanta anni, ma il blitz della Russia in Ucraina ha risvegliato ricordi e paure sopite. Del resto, l’affermazione è di Papa Francesco, "la terza guerra mondiale è già iniziata: siamo di fronte a un nuovo conflitto globale, ma a pezzetti”. Per sottrarsi alla tragedia occorre tenere in giusta considerazione le guerre asimmetriche che si stanno combattendo in Medio Oriente, delle azioni spesso congiunte di Isis (che non è in disarmo) e Al-Qaeda (molto attiva in Somalia) e di quanto sta avvenendo in Mauritania, Algeria e in altri fronti ‘russi’.

Ecco perché, secondo molti osservatori, il nuovo velivolo, destinato ad equipaggiare la Marina Militare - interamente realizzato nello stabilimento FACO (Final Assembly and Check Out) di Cameri – deve essere considerato un fatto positivo. Ora l’F35B consegnato alla Marina Militare, dopo una serie di voli di prova effettuati a Cameri, sarà trasferito da un pilota italiano alla Naval Air Station di Patuxent River, nel Maryland (Usa), per conseguire la necessaria certificazione Electromagnetic Environmental Effects, ha fatto scritto difesa.it.

Con la produzione del primo modello di F-35B, variante più complessa dal punto di vista tecnologico del velivolo, la FACO italiana – si legge ancora nel sito del Ministero della Difesa - dimostra le capacità e la qualità dell’industria aerospaziale italiana e si conferma come centro d’eccellenza per gli F-35 in Europa. L’F-35 Lightning II è un caccia di quinta generazione che combina la più avanzata tecnologia stealth a bassa osservabilità con la velocità e l’agilità di manovra tipiche dei caccia, la sensor fusion per l’acquisizione e la gestione più efficiente delle informazioni, capacità operative di rete e avanzate funzioni di supporto. Sembra un bel giocattolo, chissà se tutti sono d’accordo con queste spese.