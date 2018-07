Estate sempre più pazza: non c'è solo il caldo africano, ora arrivano i nubifragi

Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini e ben poco graditi a quanti si aspettavano la più classica delle vacanze all'insegna del sole e del bel tempo. Dopo un sabato nella stretta del 'tentacolo africano' con temperature da record, gli esperti de 'ilMeteo.it' segnalano ora l'ennesimo brutto risveglio per gli amanti del caldo: temporali e grandine in Lombardia, Veneto, Alto Adige, per poi scendere fino al Ferrarese ed Emilia Romagna. Una situazione che si protrarrà fino al 16 luglio, rincarando la dose.

Grave maltempo su tutte le regioni settentrionali

In arrivo veri e propri nubifragi dal Piemonte alla Lombardia, da Torino a Milano entro la mattinata di lunedì, con grandine in estensione a tutta la Lombardia e con crollo termico di 10 gradi o più. Tutti fenomeni, spiegano ancora gli esperti, diretti anche verso il Veneto e il resto del Nord, fino a toccare il Centro nella giornata di lunedì. Grave maltempo quindi su tutte le regioni settentrionali ma piogge sono attese anche in Toscana fino a Firenze, nel Lazio fino a Roma e in Sardegna, mentre pioggia, vento e freddo si scaglieranno nelle prossime ore senza pietà su Rimini, sulla Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo.

Allerta in Sardegna: sono previsti 40 gradi

La bolla di caldo africano non abbandona invece la Sardegna. La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta per domenica 15 luglio: sono previsti 40 gradi. Secondo i dati forniti dall'Arpas, il record sabato 14 lo detiene il Nuorese, in particolare Ottana, dove il termometro ha raggiunto i 38 gradi, seguito dal Sassarese con 37, nel resto dell'isola, comunque, non si è quasi mai scesi sotto i 30. La situazione rimane invariata anche domenica. Per questo la Protezione civile ha prorogato l'allerta caldo fino alle 18.