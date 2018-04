Esplosione a Treviglio, il figlioletto di una vittima aspettava il papà in auto

“Torno subito”. Poi l’esplosione. Molto probabilmente pensava risolvere velocemente il guasto nell’essiccatoio sul quale era stato chiamato ad agire. Lo dimostra il fatto che Giovanni Battista Gatti, 51 anni, uno dei due operai morti a Pasqua all’Ecb company srl di Treviglio, aveva deciso di recarsi in azienda insieme al figlio di 10 anni. Il ragazzino ha sentito il boato. Poco dopo il terzo operaio, Giacomo Moioli di Treviglio, vedendolo, gli ha detto di rimanere dove si trovava. E lì è rimasto fino all’arrivo dei carabinieri di Treviglio che poi gli hanno suggerito di chiamare e fare intervenire la mamma Federica. Un dramma nel dramma.

Ora spetterà agli inquirenti ricostruire l’intera vicenda. La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di accusa di omicidio colposo plurimo per far luce sulla morte dei due operai rimasti uccisi la mattina di Pasqua nello stabilimento della Ecb Company di Treviglio, Giovan Battista Gatti, di 51 anni, di Treviglio, e Giuseppe Legnani, 57 anni, di Casirate d'Adda. Nei prossimi giorni, probabilmente giovedì o venerdì, saranno anche eseguite le autopsie sulle due salme, composte nella camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il pm Fabio Pelosi ha incaricato il dottor Matteo Marchesi di eseguire gli esami autoptici. Nel frattempo è stato anche incaricato come perito dalla Procura l'ingegner Massimo Bardazza, esperto di esplosioni: eseguirà un sopralluogo nello stabilimento per ricostruire le cause dell'accaduto. La procura sta lavorando in queste ore per ricostruire l'organigramma della Ecb compamy di Treviglio, in cui domenica scorsa sono morti due operai a causa di un'esplosione avvenuta in un serbatoio, per poi notificare gli avvisi di garanzia a coloro che saranno iscritti nel Registro degli indagati in vista dell'autopsia sui corpi delle vittime.

A quanto si è saputo, è intenzione dei pm diretti dal procurato, Walter Mapelli, operare le iscrizioni nel Registro degli indagati dopo aver circoscritto il più possibile il campo delle persone che potrebbero avere delle responsabilità nell'incidente. Il fascicolo per omicidio colposo plurimo rimane allo stato contro ignoti. Stamani il pm Fabio Pelosi, titolare dell'inchiesta ha computo un sopralluogo nell'azienda che produce mangimi con il proprio consulente.

La Ecb, fondata nel 1966 da Lorenzo e Franco Bergamini, si occupa della lavorazione di sottoprodotti della macellazione avicola per la produzione di alimenti per animali da compagnia e lo scorso anno è stata acquisita dal gruppo tedesco Saria, produttore internazionale di prodotti agroalimentari. All'esterno dello stabilimento, presidiato dalle forze dell'ordine, un delegato sindacale ha lasciato dei fiori. Un invito "a pregare per i morti sul lavoro a Treviglio, nella tragedia avvenuta proprio nel giorno di Pasqua" è stato lanciato dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella messa di Pasqua celebrata in Duomo.

La sicurezza sul lavoro "sarà una delle mie priorità" ha garantito l'assessore al Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli, mentre il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan ha chiesto che venga fatta "al più presto chiarezza sui motivi dell'incidente e su eventuali responsabilità e negligenze". Perché - ha notato amaramente il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli - "non si può morire sul posto di lavoro, non lo possiamo accettare". "Il mio pensiero - ha infine twittato il presidente della Camera Roberto Fico - oggi va alle famiglie delle due persone morte questa mattina in seguito a un'esplosione in un'azienda a Treviglio e a quelle dei due operai morti a Livorno qualche giorno fa. In un Paese civile non si deve morire mentre si fa il proprio lavoro".