Realizzate una mia statua altrimenti...: è allarme per "Erostrato" che mette spilli nelle caramelle all'asilo

E’ allarme in provincia di Belluno dove un folle sta terrorizzando gli abitanti, soprattutto le famiglie che hanno bambini. A leggere il Corriere del Veneto si firmerebbe Erostrato (criminale e pastore greco che incendiò il tempio di Artemide, una delle meraviglie del mondo antico) e avrebbe già incendiato una legnaia e imbrattato due chiese e i muri di un cimitero. Da ultimo però avrebbe anche lasciato un sacchetto di caramelle con spilli nel cortile di un asilo. A quanto scrive il giornale locale ci sarebbe stata anche una lettera anonima, con la quale il misterioso individuo dopo aver fatto dei “discorsi teologici ed insultato un magistrato avrebbe chiesto – come già in altre occasioni – di costruire una statua in suo onore.

La minaccia

Se la statua non sarà realizzata – avrebbe scritto “Erostrato” – lui “inserirà lamette e chiodi in alcuni dolci che distribuirà nei giardini e nei parchi”, riporta il Corriere del Veneto.

Le altre lettere

Pare che ci siano comunque state altre lettere. Il quotidiano parla di scritti “ricchi di citazioni letterarie, formule chimiche, richieste e rivendicazioni”. Sarebbero state mandate “al sindaco, alla redazione di un giornale e alle scuole elementari di Cesiomaggiore”. Tali lettere avrebbero contenuto – scrive ancora il Corriere Veneto – “polvere bianca, poi risultata borotalco, che aveva fatto scattare l’allarme antrace”. Con l’ultima lettera scatterebbe a carico dell’uomo un ulteriore reato: quello di estorsione aggravata, fa presente il giornale.

La dichiarazione del Procuratore capo

Il procuratore capo di Belluno Paolo Luca avrebbe parlato di “ennesimo gesto dimostrativo, gli spilli erano molto visibili e i bambini avrebbero potuto farsi male, ma non credo andrà oltre. Le famiglie devono comunque stare attente. È un personaggio che cerca attenzione e che ama mettere in mostra la sua cultura con citazioni colte”.