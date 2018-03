Elezioni: ancora non proclamati eletti

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - A 13 giorni dal 4 marzo manca ancora la proclamazione dei nuovi parlamentari eletti. Effetti delle complesse alchimie del Rosatellum. Già da lunedì i neo-senatori e martedì i neo-deputati sono attesi, rispettivamente, a Palazzo Madama e a Montecitorio per le foto e gli adempimenti di rito. Ma ancora non hanno ricevuto il telegramma ufficiale della prefettura che ne certifica l'avvenuta elezione. Il problema è che, già subito dopo il voto, alcuni presidenti di seggio non si sono voluti assumere la responsabilità di fare i complessi calcoli imposti dalla nuova legge elettorale e non hanno concluso le operazioni di scrutinio, ma si sono limitati ad inviare le schede direttamente alle Corti d'appello che devono completare le operazioni per la proclamazione degli eletti. E solo da oggi sono on line sul sito della Cassazione i verbali relativi ai conteggi ufficiali sul riparto dei seggi alla Camera e al Senato.