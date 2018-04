Ecco le piante 'amiche' degli allergici

Roma, 22 apr. (AdnKronos Salute) - Sono settimane difficili per chi soffre di allergie da pollini. Un piccolo esercito, come mostrano le stime dell'Istituto superiore di sanità, secondo cui questo problema ha una prevalenza nella popolazione italiana tra il 10 e il 20%. Se però la tentazione è quella di chiudersi in casa maledicendo erbe e piante, alcune di queste si rivelano insolite 'alleate' degli allergici. A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Fabio Firenzuoli, responsabile del Centro di riferimento per la fitoterapia della Regione Toscana e direttore del Centro di Medicina integrata della Aou Careggi-Università di Firenze. "In particolare, nel caso di dermatiti allergiche e allergie da graminacee e composite, fra le piante che usiamo di più c'è la Boswellia, la pianta dell'incenso. Ma anche un piccolo arbusto sempreverde, l'Adhatoda vasica, ha proprietà interessanti. Si tratta - spiega l'esperto - di due piante indiane il cui uso è documentato in letteratura: sono ricche di sostanze dall'azione antinfiammatoria e broncodilatatoria, con una discreta efficacia. Si utilizzano in forma di estratti secchi titolati", che consentono un dosaggio preciso. Se queste piante sono piuttosto 'esotiche', "anche nella nostra tradizione abbiamo erbe ricche di oli essenziali ad attività mucolitica, che possono essere utili per chi soffre di bronchite cronica e si trova a fare i conti con i pollini. E' il caso - dice Firenzuoli - di pino, eucalipto, lavanda e menta, che non hanno un'azione specifica per l'allergia ma piuttosto un'attività mucolitica". Un'altra pianta "utile per gli allergici, anche se un po' a sopresa, è la Ginkgo biloba. In genere viene utilizzata per tutt'altro, ovvero migliorare la concentrazione e l'attenzione. Ma in realtà contiene una sostanza con una preziosa attività antiallergica. Anche in questi casi usiamo gli estratti per interventi mirati", dice Firenzuoli. Insomma, dalla natura non arrivano solo insidie per chi soffre di pollinosi.