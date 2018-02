Doping tra dilettanti ciclismo, arresti. Epo, ormoni e oppiacei

Roma, 8 feb. (askanews) - Operazione antidoping della polizia in Toscana: gli agenti della Squadra Mobile di Lucca e del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito degli arresti nei confronti della dirigenza della "Altopack Eppela", una delle maggiori squadre del ciclismo dilettantistico italiano.Ai domiciliari sono finiti il presidente dell'associazione sportiva Luca Franceschi, l´ex preparatore atletico della società Elso Frediani e un farmacista, Andrea Bianchi, che li riforniva delle sostanze dopanti. Indagati anche tre ciclisti del team e un avvocato vicino alla società.Secondo gli inquirenti, gli atleti, alcuni giovanissimi, venivano incoraggiati dal presidente della squadra a fare uso di sostanze dopanti. Tra i farmaci: epo in microdosi, ormoni per la crescita e antidolorifici a base oppiacea.Numerose le perquisizioni effettuate a Lucca e in altre province della Toscana. Perquisito anche lo studio legale di un avvocato del foro lucchese.L'indagine è partita dalla morte di Linas Rmsas, giovane promessa del ciclismo, deceduto improvvisamente il 2 maggio scorso. Linas Rumsas era il figlio di Raimondas, ex ciclista lituano di fama internazionale.