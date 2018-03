Difese ex che tentò bruciarla, indagata

(ANSA) - MESSINA, 23 MAR - La Procura di Messina ha inviato un avviso di conclusione indagini per falsa testimonianza e favoreggiamento a Ylenia Bonavera, la ragazza di 23 anni che l'ex fidanzato Alessio Mantineo cercò d'uccidere bruciandola l'8 gennaio 2017 La procura di Messina le ha inviato l'atto di conclusione delle indagini perchè sia subito dopo l'episodio che durante il processo raccontò di non conoscere l'aggressore difendendo il suo ex fidanzato. Il 10 gennaio scorso il gup Salvatore Mastroeni ha condannato in abbreviato il fidanzato Alessio Mantineo a dodici anni di carcere, ritenendolo colpevole di tentato omicidio.