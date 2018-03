Definisce poliziotti 'Puffi', multato

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Un tirolese è stato multato per aver definito su Facebook dei poliziotti come 'Puffi'. "Attenzione in direzione Innsbruck, due Puffi con il telelaser" ha scritto in due occasioni su un gruppo Facebook per mettere in guardia altri automobilisti dai controlli di velocità in corso. Il messaggio è stato però letto anche dalla polizia austriaca che lo ha ora multato con 160 euro per diffamazione, con l'aggravante della reiterazione. Il tirolese - scrive la Tiroler Tageszeitung - contesta la contravvenzione, perché - sostiene - il termine 'Puffi' non è offensivo, ma solo uno scherzo innocuo.