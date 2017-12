Da Nietzsche a D'Annunzio. Fino a Superman: le strambe teorie del pm di Rovigo Davide Nalin

“Da Nietzsche agli eroi dannunziani. Fino a Superman, Spider Man e, soprattutto, Iron Man. Personaggi di fantasia che però servivano a incarnare l’idea dell’agente superiore pensato dal pm di Rovigo Davide Nalin che invece di ragionare su codici e postille, discuteva della «fidanzata-segretaria». Ed era su questo, poi, che si dovevano preparare le aspiranti pm costrette a indossare minigonna e tacchi alti in cambio di una borsa di studio per la scuola diretta da Bellomo”. E’ l’incipit del Gazzettino. La sintesi perfetta di una storia che letta in modo divertito (ma non si dovrebbe), sembrerebbe senza capo né coda. Invece è purtroppo vera: la scuola diretta da Francesco Bellomo era un posto da incubo.

Ogni giorno si aggiungono nuovi dettagli nella vita che il consigliere di Stato imponeva alle allieve del suo corso e ogni giorno le tinte del quadro si fanno più fosche. Quell'ombra di goliardia che qualcuno voleva vedervi si dissipa di fronte alle parole "schiavitù sessuale” e “spionaggio”. Perché è di questo che lo accusa un'altra allieva, citata da Repubblica, alla quale aveva chiesto di controllare e riferire nei dettagli la vita delle colleghe. Il 10 gennaio i giudici di Palazzo Spada dovranno votare la destituzione del direttore della scuola “Diritto e scienza”, nel cui fascicolo ora si va ad aggiungere un esposto che svela nuove e incredibili imposizioni e un ruolo del pm di Rovigo Davide Nalin.

Giovedì 22 dicembre la commissione del Consiglio di Stato, presieduta dal docente di diritto privato Giuseppe Conte e composta dai consiglieri Hadrian Simonetti, Carlo Schilardi e Giovanni Tulumello, con poteri disciplinari sul caso Bellomo, ha esaminato l’esposto della studentessa inviato al relatore Sergio Zeuli, in cui viene raccontato nei dettagli quello che i due avevano chiesto alla giovane per tenere d'occhio i movimenti di una studentessa che aveva lasciato la scuola. Quando lei stessa si rese conto di essere una pedina nelle mani della coppia Bellomo-Nalin e decise a sua volta di lasciare il corso cominciato nel 2013. Nalin fece pressioni su di lei. Le disse che per essere riammessa alla scuola doveva scrivere al consigliere Bellomo “un’istanza di grazia”, nella quale dichiarava di aver "agito in preda a distorsioni emotive".

Ora il Csm ha sospeso il pm di Rovigo Davide Nalin, collaboratore di Bellomo alla Scuola, il presidente dell’Associazione nazionale Magistrati, Eugenio Albamonte, dice: "Il caso del giudice Bellomo ha scoperchiato sicuramente un vaso di Pandora sulla giungla dei corsi per gli aspiranti magistrati”.

La vicenda pone interrogativi molto seri a tutti. “Penso che l'accesso al concorso necessiti di una riforma radicale. Si pone innanzitutto un problema di equità sociale e pari opportunità per i giovani meritevoli appartenenti a famiglie poco abbienti", ha affermato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, in un'intervista a Repubblica sul caso Bellomo. "Non possiamo consentire che i comportamenti illeciti di pochi gettino fango sul prestigio della magistratura. Chi tiene condotte gravemente scorrette va subito giudicato e nei casi previsti dalla legge, se responsabile, va rimosso", evidenzia Legnini.

Sullo stesso argomento, interessante la riflessione di Enrico Mentana. "Grazie a una segnalazione che ho avuto qui ho potuto ripercorrere la vicenda Bellomo. Ed è allucinante che le cose siano emerse ufficialmente solo ora. Perfino sulla chat dei concorsi mininterno.net c'era un numero impressionante di riferimenti inequivocabili fin da più di due anni fa alle attività di questo gran porco". Nelle conversazioni pubblicate da Mentana, risalenti al 2015 e quindi antecedenti alla denuncia che ha messo nei guai il magistrato, si fa esplicito riferimento al singolare 'dress code' e alla bella presenza delle studentesse presenti ai suoi corsi e, in un caso, si accusa il docente di "pretendere di dominare l'animo umano"…. da ripendere anche il giudizio su Nalin di un ragazzo - Sanna Saul Luca - che ha letto i post di Nalin: "Questo è coglione".