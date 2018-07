[La polemica] La barca vuota della sinistra affonda, quella di D'Alema splende al sole con i suoi 18 metri

Il giallo dell'estate, fra i tormenti amorosi e i flop professionali di Belen Rodriguez e quanto andrà a prendere di pensione il 66enne Vasco Rossi, riguarda una barca di sinistra. O almeno, quella di uno dei maggiorenti assoluti della sinistra. Una sinistra che ha fatto della propria forza, per decenni, la capacità di stare tutti sulla stessa barca. Ma ora ciascuno viaggia sulla propria. Ed ecco che i colleghi della Nuova Sardegna vanno a caccia di Massimo D'Alema e della sua barca, in giro per il cristallino mediterraneo, alla larga da navi Ong e dalle ferite delle scorse elezioni Politiche. Con approdo nell'incantevole isola di La Maddalena. E ormeggio a Cala Gavetta. Non troppo abbronzato ma molto rilassato, Max, come lo descrivono i cronisti. E ancora una volta, tra le macerie di quel che fu il centrosinistra, si erge la sua barca.

Diciotto metri, ma forse sarebbe meglio dire disciotto

La Nuova Sardegna ha la precisione di un laser nel descrivere l'imbarcazione dell'ex leader Massimo: "E' una Starkel 60 lunga 18,31 metri (disciotto, direbbe D'Alema con la sua celebre c molto dolce) e larga 4,86. Costruita nel 2003 nel cantiere Stella Polare di Fiumicino". La barca si chiama Giulia G, nome che dovrebbe rimandare a quello di Giulia D'Alema, figlia dell'appassionato di vela e di ottimi vini, che lui stesso produce. Ma prima che esploda l'ennesima shitstorm sui social, meglio verificare. Cosa che hanno fatto i colleghi del Giornale, a cui non è sembrato vero di poter azzannare durante le ferie l'ex principale avversario di Berlusconi, l'uomo che lo avrebbe dovuto abbattere. E dalle loro investigazioni risulta che la barca di D'Alema non è di D'Alema, ma è stata affittata come charter da lui e un gruppo di amici. Ma i giornalisti sardi tengono duro, e mettono in evidenza una serie di dettagli che a suo tempo posero D'Alema al centro delle polemiche. Ossia: la Giulia G è identica in tutto e per tutto all'Ikarus, la barca che il politico possedeva, che vendette per finanziare la sua impresa vitivinicola. Che poi è stata rivenduta, che ora è affittata dal suo ex proprietario e batte bandiera inglese. Che succede? Forse uno stimato politico non può dare libero sfogo alla sua passione per gli scafi e il mare?

Nella stessa barca, un tempo

Questa cosa della barca di lusso insegue D'Alema da oltre dieci anni. Il fatto è che la gente (specie quella di sinistra, a formazione Pci, proprio come Massimo) vede con fastidio gli agi e le mollezze dei suoi leader. Gli è stato insegnato così. Era la dottrina. La disciplina. E quindi si aspetterebbe un comportamento morigerato, essenziale, esemplare da parte dei suoi beniamini. Ma quelli vivono vite comode e benestanti. Mentre si allontanano dall'agone politico. Il D'Alema abbronzato appare diverso da quello, pallido e indignato, che giurò vendetta contro Renzi, contribuendo a creare Liberi e Uguali (notare il nome), partito che alle ultime Politiche ha raccolto il 3,4%, con umiliazione di uno dei suoi candidati eccellenti, l'ex presidente del Senato Piero Grasso, battuto alla grande nella sua Sicilia.

Gli ex che tornano, pontificano, e vanno via

E mentre prosegue lo scannatoio interno al Pd, tra risse locali e divisioni irrimediabili sul fronte nazionale, fra renziani e antirenziani che dovrebbero essere rappresentati dal segretario Martina, ogni tanto si affaccia l'altro peso massimo, Valter Veltroni, a certificare lo stato di impasse del Pd. Per poi riprendere a girare i suoi film e scrivere i suoi libri. E ancora, ogni tanto, torna all'onore delle cronache Fausto Bertinotti, l'ex più duro dei duri comunisti, che ultimamente ha detto chiaramente di essere diventato un liberale, e che bisognerebbe vietare la parola comunista nella politica italiana per almeno dieci anni. Nel mezzo, un avvicinamento alla spiritualità e al valore della Chiesa cattolica. Che c'è di male a cambiare? Niente, se non fosse che la barca di sinistra si è svuotata. Però poi ci si chiede perché le Feste dell'Unità vadano deserte, perché a quell'evento i giovani dem non vogliano la Boschi come ospite. Perché da anni gli operai, i precari, e ora i rider di Foodora pagati due euro a consegna, i piccoli imprenditori massacrati da crisi ed Equitalia, votino Lega. Mentre gli applausi a Salvini crescono di volume. Senza alcuna opposizione politica, uno scenario alternativo. Già: a ciascuno la sua barca. Disciamo.