Cyber security, vulnerabilità in PHP

Roma, 3 apr. (askanews) - Sono state scoperte diverse vulnerabilità in PHP release 5 e 7, le più gravi delle quali potrebbero consentire ad un attaccante remoto di eseguire codice arbitrario nel contesto dell'applicazione affetta o, in caso di tentativi falliti di sfruttamento, di causare condizioni di denial of service.PHP è un linguaggio di scripting lato server progettato per lo sviluppo Web, ma utilizzato anche come un linguaggio di programmazione general-purpose. Il codice PHP può essere incorporato nel codice HTML, oppure può essere utilizzato in combinazione con diversi sistemi di gestione dei contenuti e framework Web. Il codice PHP viene di norma elaborato da un interprete implementato come modulo nel server Web o come eseguibile CGI.Il team di sviluppo di PHP, riporta il sito del Cert Nazionale, ha rilasciato aggiornamenti software che risolvono queste vulnerabilità nei prodotti interessati. È necessario aggiornare PHP ad una delle seguenti versioni: PHP 7.2.4, PHP 7.1.16, PHP 7.0.29 e PHP 5.6.35.(Fonte: Cyber Affairs)