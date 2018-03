Caso Consip, presto Lotti e Tiziano Renzi di nuovo davanti ai Pm. Previsto un confronto tra l'ex ministro e Marroni

L’ex ministro allo Sport Luca Lotti, indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto dal 21 dicembre 2016, dovrà tornare al cospetto dei magistrati. La procura di Roma che segue l’inchiesta Consip, secondo quanto riportano Marco Lillo e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, ha deciso di convocarlo per un confronto con Luigi Marroni, l’ex amministratore delegato della centrale acquisti della Pubblica Amministrazione. In definitiva si tratta di chiarire una cosa: chi ha mentito?

La vicenda

Per capire meglio lo stato dell’arte occorre ritornare al 20 dicembre del 2016 quando Marroni accusa Lotti di essere stato uno di quelli che lo avvertirono delle indagini e delle microspie in Consip. Lotti si difende affermando davanti ai magistrati della procura di non saperne niente e di non aver avvisato nessuno delle intercettazioni. Per questo si tratterebbe di verificare chi ha detto la verità, Lotti o Marroni?

Il giornale ricorda anche che Marroni fu silurato dal Pd dopo aver sostanzialmente confermato le accuse sulla fuga di notizie nel giugno 2017. Mentre fu diverso il destino “giudiziario e personale” dell’altro accusatore iniziale, il presidente di Publiacqua Filippo Vannoni. “Dopo la sua ritrattazione delle accuse – scrive il Fatto – è stato indagato per favoreggiamento ma è rimasto presidente della municipalizzata dell’acqua di Firenze”.

Il confronto

Per questo si prevede un "confronto drammatico” tra Lotti e Renzi padre, sottolinea il quotidiano. Anche perché ci sarebbero nuovi elementi. “Quando i magistrati napoletani chiedono perché abbia fatto bonificare il suo ufficio dalle cimici – riporta il giornale – Marroni a dicembre 2016 spiega: ‘Perché ho appreso in quattro differenti occasioni da Filippo Vannoni, dal generale (all’epoca comandante dei carabinieri della Toscana, ndr) Emanuela Saltamacchia, dal presidente (ora ex, ndr) di Consip Luigi Ferrara e da Luca Lotti di essere intercettato”. Ferrara inoltre aveva spiegato che “lo avrebbe saputo dall’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Tulio Del Sette”.

Il Fatto ricorda poi come il giorno dopo tali dichiarazioni la procura di Napoli iscrive “per rivelazione di segreto e favoreggiamento Lotti, Del Sette e Saltamacchia, ora passato a comandare i Carabinieri del ministero degli Esteri”. Pare che anche Saltamacchia debba essere sentito nuovamente.

Tiziano Renzi

Ma Lotti, ex esponente del governo Renzi, fresco di elezione alle politiche, non sarà probabilmente l’unico a dover far visita ai magistrati. Anche Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo, dovrebbe ripresentarsi presto in procura, stando al quotidiano di Travaglio. E’ "accusato di traffico di influenze illecite e al centro dell’indagine c’è il pizzino con i '30mila euro al mese per T.' e i '5mila euro a bimestre per C.R.'”. Ad avviso dell’accusa a vergare il foglio sarebbe stato l’imprenditore campano Alfredo Romeo.

A suo tempo Tiziano Renzi, davanti al pm Ielo, aveva negato qualsiasi responsabilità, e – c’è da dire – l’inchiesta non ha documentato passaggi di denaro, come sottolinea anche il quotidiano. E il legale di Renzi sostenne che Tiziano sarebbe stato “vittima di un abuso di cognome”.