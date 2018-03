Consigliera Pd cacciata da un bar: "Tu non entri, devi stare coi nomadi"

“E’ successo pochi mesi fa, alla Gaiofana. Sono entrata nel bar Gigi dove vado da una vita, quando alcuni clienti mi hanno apostrofata pesantemente e poi hanno avuto il coraggio di dirmi, con toni piuttosto accesi: 'Tu qui non entri, devi stare con i nomadi'”. Succedono cose mai successe in Romagna, in quella che è stata una delle regioni più democratiche del nostro Paese, dove una consigliera comunale Pd, Barbara Vinci, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, è stata messa alla porta dopo aver sostenuto un dibattito sulle aree nomadi.

Il brutto episodio di intolleranza, avvenuto qualche mese fa a Gaiofana, una piccola frazione di Rimini, non era mai venuto alla luce, sino a quando disgustata dall’andazzo la Vinci ha deciso di condividerlo sui social. Deve essere stata vittima dello slogan leghista “prima gli italiani”. Lei non lo ha detto, ma per il Pd continua a piovere sul bagnato. “Residenti, gente del posto che conosco da anni. Persone che mi attaccano solo perché, in quanto consigliere del Pd, sarei fra i responsabili del piano nomadi che il Comune sta portando avanti”, ha commentato, discolpando POI il titolare del bar che, pare, non si sarebbe accorto di nulla.

E in effetti il gestore del bar Gigi, Alex Donati, ha conferma a Repubblica di essere venuto a conoscenza dell’accaduto solamente oggi. “Siamo molto dispiaciuti, stamattina aprendo il giornale siamo rimasti di stucco. In questi mesi l’episodio non è mai arrivato alle nostre orecchie, e se vi avessimo assistito di persona saremmo di certo intervenuti. Ogni tanto Vinci capitava da queste parti, anche per la campagna elettorale per le amministrative, ma non era una cliente assidua. Per questo quando ha smesso di farsi vedere non ci siamo insospettiti”. L’amministratrice pubblica non è mai tornata in quel bar. “Non ci ho più messo piede, no. E mi dispiace, tanto, sia per l’affetto che mi lega personalmente a quel luogo, visto che il bar Gigi è stato gestito per anni da mio padre, sia perché quel locale rappresenta un punto di riferimento e di incontro in una piccola frazione come la Gaiofana”.

non ci sono dubbi, il dibattito sui nomadi ha determinato le scelte politiche della frazione. “Io sono consigliere dal 2016: non credo di dover vivere il mio impegno politico come una colpa”, ha anche detto la Vinci. Che ha avuto anche un altro dispiacere: un giornale di destra ha scritto che uno dei protagonisti del comitato contro i nomadi, Marco Siliquini, ha confessato di aver votato per il centrodestra dopo essere stato a lungo fedele alla sinistra. “Ho forti dubbi che Siliquini sia stato un elettore del centrodestra. Alla Lega consiglierei di abbassare un po’ i toni”. La Vinci ha incassato la solidarietà della redazione di #Percorsi, ma non degli odiatori di professione: “I commenti di solidarietà verso chi ha commesso il gesto sono il segno che sono sulla strada giusta e rafforzano ancor di più la mia idea di democrazia. L'algoritmo politica – rabbia non tiene conto del lato umano, e questi sono i risultati”.