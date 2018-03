Andrea Cecconi, dal M5S al gruppo Misto: "Il contratto per la rinuncia al seggio? Scritto su carta igienica"

"E chi molla el miel". “Com'era la storia delle poltrone?”. “Ma non era quello che aveva scritto quella filippica sul fatto che si sarebbe dimesso subito in caso di elezioni, facendo la morale ai piddini attaccati alle poltrone, mentre lui, mentre loro del M5s, sono persone tutte serie e compite, che quando fanno una cazzata tolgono il disturbo e fanno passare gli altri?”. Dispiace leggere sui social, nella pagina Facebook di Ducato, testata dell’istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, cose di questo tipo contro Andrea Cecconi, uno dei parlamentari del M5S scoperto a truccare i documenti sulla restituzione di parte del suo stipendio, come imposto dal suo Movimento. Ecco una storia ben poco esemplare.

Il prologo: Cecconi sarebbe dovuto rimanere fuori dai giochi elettorali, ma quando è scoppiata la ‘rimborsopoli’ pentastellata era già nelle liste, candidato nell’uninominale a Pesaro e in un collegio proporzionale nelle Marche, non poteva essere quindi rimosso. Cecconi, dopo aver recitato il mea culpa, contrito, aveva rassicurato i vertici del suo Movimento che in caso di elezione si sarebbe dimesso: ora invece risulta registrato alla Camera dei Deputati. Tutti a quel punto si aspettavano il grande gesto delle dimissioni. Invano. Per lui il contratto che aveva firmato con i vertici dei 5 Stelle, con il quale aveva accettato, con flash annessi, di dimettersi in caso di elezione è soltanto “carta igienica”. Stupore.

L’epilogo: Cecconi, perché lo ha firmato allora? Ha chiesto all’onorevole cittadino un cronista del Corriere. Risposta: “Pensavo valesse. Ma ho chiesto a una mia amica legale, ha detto che non vale nulla”. Lui però si sente un grillista a tutto tondo. Per questo continuerà a correre con la squadra di sempre, anche se senza maglia. Si iscriverà al gruppo misto, “ma spero che i 5 Stelle mi riammettano. Non li supplico mica. Ma mi manca quella comunità, non porto rancore e spero non me ne portino”. Il primo amore, soprattutto se si ha un buona memoria, non si scorda mai. Del resto, e questo va rimarcato, lui non ha mai pensato a un tradimento vero, benché qualche profferta gli sia giunta da “amici leghisti”, ma ha deciso “mi comporterò come un 5 Stelle”. Insomma, Cecconi sarà come un separato in casa, del resto con Toninelli e Di Maio ha continuato ad avere buoni rapporti. E se non la riammettono? Restituirà i fondi come gli altri M5S? ha insisto il cronista del Corriere. Riposta: “Se me lo chiedono”.

Il commento: tanto vale a questo punto citare l’annotazione social di Cristian Zaffini: “Ha sempre detto che avrebbe accettato ogni decisione presa dai probiviri e nonostante tutto si sente uno del movimento 5 stelle, quindi farà tutto esattamente come se fosse nel gruppo parlamentare del Movimento. Vi sembra così strano?”. Un po’ strano è, visto quel che aveva detto prima della sua elezione. Interessante anche un’altra osservazione dei giovani colleghi del Ducato: “Se i probiviri dovessero decidere per il mio reintegro, significa che il Movimento non vuole le mie dimissioni – ha spiegato agli universitari – Se mi dimettessi, sarebbe comunque un problema per gli elettori del nostro collegio”. In 300mila, infatti, dovrebbero tornare alle urne. In caso di rinuncia al seggio, che deve essere approvata dalla Camera, nessuno potrebbe prendere il suo posto e bisognerebbe indire elezioni suppletive.