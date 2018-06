Cartoon Network, un temporary shop a Milano per celebrare i 20 anni

Milano, 14 giu. (askanews) - C'è tempo fino al 17 giugno per visitare a Milano, in Piazza Gae Aulenti, il Cartoon Network Pop Up Town, un appuntamento estivo dedicato ai bambini e alle famiglie e primo temporary shop d'Europa targato Cartoon Network, che celebra così il ventesimo anniversario in Italia. L'intero ricavato delle vendite sarà devoluto a Save the Children a sostegno della campagna "Illuminiamo il Futuro".All'interno dello shop sono disponibili prodotti esclusivi, edizioni limitate e collezioni speciali realizzate in collaborazione con diversi brand ed artisti. I bambini e le famiglie possono, inoltre, partecipare gratuitamente ad eventi, esposizioni d'arte e incontri con personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, street artist e youtuber.Il 14 giugno (dalle 16.00 alle 20.00) da non perdere l'appuntamento con il fumettista e youtuber Sio, che incontrerà i fan per autografare lo Scottecs Magazine. Inoltre, tutti i giorni, dalle 10.00 alle 20.00 all'interno dello shop Lolly, Dolly e Molly saranno le protagoniste dello spazio dedicato alla nails art.