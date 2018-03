Scarcerato dopo 20 mesi l'ex senatore Caridi: resta imputato per associazione mafiosa

Un paio d’anni fa – come ricorda oggi La Stampa - i media parlarono dell’individuazione della “Cupola segreta della ‘ndrangheta”. Si tirò in ballo anche la Legge Anselmi sulle associazioni segrete, "per sette capi occulti del gotha criminale", e ovviamente la normativa antimafia. Per Antonio Caridi - eletto nel 2013 con il Popolo delle Libertà e successivamente transitato in Gal - il 6 agosto 2016 fu chiesto e ottenuto l’arresto. Adesso è stato scarcerato perché il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha preso atto che non ci sono i presupposti per tenerlo in cella. Ma in cella l’ex senatore ci ha trascorso 20 mesi ed ha dovuto affrontare due sentenza della Cassazione. Resta imputato comunque per associazione mafiosa.

Lui: "Il sistema è sbagliato"

Lui si lascia andare e afferma sul quotidiano: “Il mio caso dimostra che il sistema è sbagliato. Ci sono voluti 20 mesi e ben due sentenze di Cassazione per riconoscere che un’accusa gravissima, di far parte del gotha della ‘ndrangheta, non ha fondamento. Il Senato invece decise in pochi giorni senza avere neppure il tempo materiale di leggere e capire le carte”. Spiega quanto può essere ingiusta la custodia cautelare che definisce “sentenza senza condanna”. Aggiunge: “Per me, oggi, è solo il primo passo, da libero, per dimostrare l’infondatezza dell’accusa”.

L'ipotesi della Cupola segreta è indebolita

In tanti, come fa La Stampa, oggi si chiedono: “In definitiva esiste o no una Cupola segreta della ‘ndrangheta che a Reggio Calabria tutto muove, in politica e nell’amministrazione? La Cassazione scrive: “Il dato di presupposizione cui l’intero procedimento muove, e cioè l’esistenza di una struttura mafiosa e segreta, capace di condizionare la vita pubblica di una regione della quale avrebbe fatto parte Caridi, è stato considerato provato, seppur a livello indiziario, con una motivazione strutturalmente monca”. L'ipotesi insomma ne esce ridimensionata.

Caridi– come spiega l’Ansa - resta comunque imputato per associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha anche riqualificato, ma solo per l'ordinanza e senza effetti sul processo, l'accusa in concorso esterno.

Il procedimento Gotha

L'ex senatore è imputato nel processo denominato "Gotha" in corso davanti ai giudici del Tribunale di Reggio Calabria. Nel procedimento "Gotha" sono confluite cinque indagini ("Mammasantissima, "Sistema Reggio", "Fata Morgana", "Reghion" e "Alchimia") coordinate dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria. L'inchiesta ricostruisce il sistema di governo degli affari illeciti a Reggio Calabria, attraverso una rete occulta, al cui vertice gli inquirenti pongono gli avvocati Paolo Romeo, ex parlamentare del Psdi, e Giorgio De Stefano, quest'ultimo già condannato in primo grado con il rito abbreviato il primo marzo scorso a 20 anni di reclusione. In abbreviato, complessivamente, sono stati condannati 34 dei 38 imputati. Caridi, invece, è a processo col rito ordinario insieme ad altre 33 persone, tra le quali Romeo, l'ex assessore regionale Alberto Sarra, l'ex rettore del Santuario di Polsi don Giuseppe Strangio, l'ex presidente della Provincia Giuseppe Raffa e l'ex magistrato Giuseppe Tuccio. Il dibattimento riprenderà il prossimo 20 aprile.

La pubblica accusa è rappresentata dal procuratore facente funzioni Gaetano Paci, dall'aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti Roberto Di Palma, Giulia Pantano, Stefano Musolino e Walter Ignazitto.

La dichiarazione di Compagna

"Il senatore Caridi ha scontato più di un anno e mezzo di carcerazione preventiva. Dopo averla deliberata anche grazie a una forzatura del calendario imposta dal presidente, il Senato non si è minimamente preoccupato delle condizioni disumane in cui tale carcerazione avesse luogo. Ecco perché le questioni di carcere e di carcerazioni meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del Parlamento", dichiara in una nota l'ex senatore Luigi Compagna, di 'Idea - Popolo e Libertà'.