Bandiera Kaiserliche Marine in caserma, assolto il carabiniere: "Non è un vessillo nazista"

Era un’antica bandiera asburgica, non un simbolo neo-nazista. E in particolare, il carabiniere che l’aveva fissata nella sua caserma non sapeva che lo stendardo era stato utilizzato da gruppi neofascisti. Per questo il comando del Quinto reggimento carabinieri Emilia Romagna ha annullato la sanzione di tre giorni di consegna semplice per il carabiniere che aveva affisso nella sua camera della caserma Baldissera a Firenze, sede del 6/o battaglione Toscana a Firenze, la bandiera della Kaiserliche Marine guglielmina, risalente quindi al periodo del Secondo Reich e che dunque non aveva nulla a che fare con il nazionalsocialismo.

Il comando del Quinto reggimento ha anche disposto che tutti gli atti siano inviati in procura per eventuali valutazioni nei confronti di chi scattato la foto. Il carabiniere in ferma volontaria coinvolto nella vicenda ha spiegato che non conosceva "l'utilizzo distorto (e storicamente errato) della bandiera in questione operato da alcuni gruppi estremisti ed antidemocratici tedeschi o europei, di cui non condivide minimamente le ideologie o le idee politiche e dei quali, tanto meno, fa parte". Il comportamento del militare, ha spiegato l’estensore della “assoluzione”, il Comandante Raffaele Fedocci, è stato frainteso dal quotidiano on line ilsitodifirenze.it: Che è stato accusato d’aver realizzato il servizio giornalistico “con procedure più affini a quelle del rotocalco da gossip che a quelle di organi deputati alla cronaca".

Nella sua difesa, l'avvocato Giorgio Carta, aveva ritenuto "assurdo" che un milite potesse essere condannato "non per quello che ha fatto" ma per "l'errore, poi smentito, di un giornalista". Per Fedocci, il cronista è ricorso "all'utilizzo di potenti strumenti di fotoriproduzione per carpire ... in luogo militare" una immagine dello stendardo "con il presumibile scopo di prospettare, riuscendovi, una notizia sensazionale". Insomma, il sito ha cercato lo scoop a tutti i costi, per questo ha trattato l’argomento in modo improprio. Il militare è stato difeso dagli avvocati Carta e Giuseppe Piscitelli. “Un plauso al colonnello Raffaele Fedocci per essersi serenamente pronunciato sul nostro ricorso gerarchico”, ha scritto su Facebook l’avvocato Carta. “L’Arma che mi piace è questa, un’istituzione che non asseconda le folle (e le testate giornalistiche) inferocite contro i carabinieri e che analizza con autonomia e buon senso l’accaduto, partorendo una decisione ponderata. Il giovane carabiniere, infatti, non avrebbe dovuto essere giudicato per il significato dato alla bandiera da pochi disadattati con la svastica nel cuore, ma per il suo effettivo significato storico, quello di un’epoca in cui il nazismo nemmeno era stato inventato”, ha concluso il legale.

L’articolo del sito toscano era stato rilanciato dalle agenzie e dai quotidiani italiani. Il caso aveva determinato, si legge nel documento, importanti prese di posizione di esponenti politici nazionali, puntualmente riportate dalla stampa, con richiesta di provvedimenti di carattere giudiziario e disciplinare nei confronti del responsabile, un effettivo all 1^ Compagnia del 6° Battaglione “Toscana”. Il Comandante Fedocci, dopo aver esaminato i fatti, ha inoltre deciso di disporre l’invio degli “atti relativi” alla Procura dell Repubblica presso il tribunale di Firenze “per la valutazione delle ipotesi di reato eventualmente commesse dal giornalista”.