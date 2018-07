Cannabis a uso medico, Giulia Grillo: aumenterò import da Olanda

Roma, 19 lug. (askanews) - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intende aumentare l'import di cannabis a uso terapeutico dall'Olanda. "Nel nostro Paese la richiesta di cannabis a uso medico è in costante aumento, ma le associazioni dei pazienti segnalano da tempo ritardi, disservizi e una diffusa mancanza di scorte in farmacia", scrive Grillo su Facebook."Sono veramente colpita dalle legittime richieste che mi arrivano dalle famiglie e da tutti i malati - aggiunge -. Voglio rassicurali che farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis a uso medico e che possa essere garantita quella continuità terapeutica alla quale avete diritto. Ho deciso quindi, di aumentare l'importazione di cannabis terapeutica dall'Olanda. Ho scritto al ministro della Salute olandese, Hugo De Jonge, per chiedere l'invio di ulteriori 250 kg del prodotto, in aggiunta ai 450 kg già concordati sia per il 2018 che per il 2019. Oltre il 50% in più. In aggiunta alla produzione nostrana dell'Istituto Chimico Farmaceutico militare di Firenze e all'importazione dalla Germania"."Questo - conclude il ministro della Salute - è solo il primo passo di un percorso di attenzione che conto di rafforzare sempre di più nel tempo. Una somministrazione 'a singhiozzo' e discontinua di cannabis, come di qualsiasi altro medicinale, mette a rischio i pazienti perché non garantisce i benefici che si ottengono solo grazie alla continuità terapeutica".