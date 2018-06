Scatti d'autore all'Asinara, al via il campus di fotografia The Photo Solstice #1

Inizia oggi, il giorno del solstizio d’estate, The Photo Solstice #1, il campus di fotografia promosso dalla Fondazione di Sardegna all'Asinara, che sino a domenica 24 giugno ospiterà 30 studenti e 10 docenti di assoluto rilievo. Grazie alla convenzione sottoscritta dalla Fondazione di Sardegna e dall'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, la partecipazione alla prima edizione di The Photo Solstice sarà interamente gratuita. Il campus prende il via alle ore 15 con la lecture inaugurale del direttore artistico dell'iniziativa, Marco Delogu, che all’Asinara ha dedicato il suo ultimo progetto, confluito nella mostra fotografica attualmente aperta al pubblico nei locali della Fondazione di Sardegna a Sassari e al Museo Civico Palazzo Fabroni di Pistoia.

La scuola a cielo aperto, allestita nell'isola ex carcere, è solo l'ultimo dei segni del cambio di paradigma: da isola di costrizione a terra aperta alla fruizione e al turismo sostenibile, l'Asinara dà vita a una serie di incontri di grande impatto culturale. Di assoluto spessore i nomi dei relatori: i fotografi italiani Paolo Ventura (ora in mostra allo spazio Armani a Milano) e Jacopo Benassi (in mostra alla galleria Minini di Brescia); il critico Gerry Badger che con Martin Parr ha scritto “The History of Photobooks” per l’editore Phaidon; i curatori Francesco Zanot (Fondazione Prada) e Mirjam Kooiman (Foam Amsterdam). Saranno al campus anche Lorenza Bravetta, già direttrice di Magnum Photos e da due anni impegnata con il MIBACT nel progetto per un piano della fotografia italiana; Maurizio Caprara, giornalista del Corriere della Sera, che terrà una lezione sugli anni ’70 nel carcere di Fornelli, teatro delle rivolte carcerarie alimentate dalle Brigate Rosse; Davide Di Gianni, stampatore di molti e famosi fotografi; Michele Ardu, giovane reporter di National Geographic.

Appuntamenti aperti al pubblico

Il campus propone anche un intenso cartellone di eventi aperti al pubblico: domani, venerdì 22 giugno, a Cala Reale, alle 22.00, è in programma la proiezione del film “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu, ambientato all'Asinara, premiato nel 2017 con un David per la migliore sceneggiatura adattata. Al termine della proiezione il regista dialogherà con Marco Delogu, direttore artistico del campus, che all’Asinara ha dedicato il suo ultimo progetto, confluito nella mostra fotografica attualmente aperta al pubblico nei locali della Fondazione di Sardegna a Sassari e al Museo Civico Palazzo Fabroni di Pistoia.

Sabato, 23 giugno, altra serata aperta al pubblico tra immagini e musica. Sempre a Cala Reale, a partire dalle 21.30, sarà possibile assistere alla proiezione del cortometraggio “Ci sarà ancora il mare?” e delle fotografie tratte dalla mostra “Asinara”, a cura di Delogu. Chiuderanno la serata le musiche etno-folk di Pierpaolo Vacca e il concerto della Stefano Guzzetti Ensemble. Sullo sfondo le fotografie tratte dalla serie Second Nature di Guy Tillim (Henri Cartier Bresson prize 2017/2018), relatore al campus.