Cameriera si rifiuta di servire il gelato a Salvini. La mamma: "Lui ha telefonato ed è stata licenziata". La gelateria smentisce

La cameriera si sarebbe rifiutata di servire il gelato al leader della Lega Matteo Salvini. “Non servo i razzisti”, avrebbe spiegato. "Le ho detto chiaramente che comportamenti del genere non sono ammessi, perchè per me tutti i clienti sono uguali. La ragazza mi ha risposto: 'Io non servo i razzisti, Salvini è un razzista'. Si è tolta il grembiule ed è andata via, lasciandomi tra l'altro con il negozio pieno di clienti", sostiene la titolare della gelateria.

Questa la sua versione secondo quanto riporta Repubblica.it, a cui anche la ragazza, Nadia M. di 20 anni, italo-algerina, ha rilasciato una intervista. “Non mi piace: non volevo rinunciare alle mie convinzioni per servirlo, per questo ho chiesto a una collega di farlo al mio posto. Stavo servendo i clienti al banco - afferma sul quotidiano - Ho visto entrare Salvini. Così, dopo aver fatto pagare altri clienti, sono andata nel retrobottega".

La mamma della ragazza fornisce la sua versione. Addirittura sarebbe stato il capo del Carroccio a telefonare per lamentarsi del comportamento della ragazza.

Il post della mamma

Il Corriere della Sera racconta che la mamma della giovane gelataia in prova – a questo punto – avrebbe reso pubblica la storia con un post su Facebook. Un post poi rimosso. “Sig. Matteo Salvini, sono la mamma della ragazza che serviva al banco della gelateria – avrebbe scritto sul social - Desidero informarla che a seguito della telefonata che lei ha fatto alla titolare del negozio in quanto non soddisfatto del servizio da parte di mia figlia, mia figlia ha perso il lavoro”.

Il post della signora Villani poi rimosso da FB

Da precisare che la mamma della ventenne sarebbe Cristina Villani, ex assessore alle Pari opportunità di Forza Italia del comune di Corsico. Sembra sia stata lei – riportano i media - a celebrare, per esempio, la prima unione civile nel Comune dell'hinterland perché il sindaco Filippo Errante non intendeva farlo personalmente. Sarebbe stata lei a sollevare la polemica sul presunto licenziamento con il suo post su FB.

La versione della titolare della gelateria

Sulla vicenda relativa alla figlia dell'ex assessora suona diversa la versione del titolare del negozio che ha replicato sempre su Facebook. “Non capisco questo accanimento – si legge sulla pagina della gelateria, gestita da Rosaria Di Stefano - La ragazza (in prova) si è rifiutata di servire un cliente (Salvini in questo caso) per ideologie politiche, dunque è stata ripresa dalla direzione come giusto che sia credo. Il suo comportamento ci é stato riferito dai colleghi in turno con lei. Durante la discussione si è tolta la divisa e se n'è andata abbandonando il posto di lavoro a metà turno esclamando cose che poco hanno a che vedere con il nostro lavoro. Nessuna chiamata di Salvini ma scherziamo! Inoltre non c'è stato nessun licenziamento. Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'è andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro”.

I titolari dell’attività dunque non parlano di licenziamento e lasciano Salvini fuori. Nessuna telefonata da lui, sostengono. Ma la storia ha ormai messo le ali e viaggia sui social.

Il commento di Salvini

E Salvini? Non è rimasto fuori dalla mischia ed ha postato un commento: “Cosa non si inventano alcune persone pur di fare polemica. Vado in questa gelateria da anni perché il gelato è ottimo, e continuerò ad andarci. Per chi votano proprietari o lavoratori non mi interessa, a me interessa che il gelato sia buono. Figurarsi poi se telefono a qualcuno per lamentarmi, mai fatto”.

Comunque c’è da credere che la discussione non finirà tanto facilmente. Due posizioni hanno cominciato a confrontarsi. Da una parte quella di chi considera la ragazza una sorta di eroina, dall'altra chi la critica.