Morto l'ex Rettore dell'Ateneo di Parma coinvolto nell'inchiesta Pasimafi: si sarebbe ucciso

L'ex rettore dell'Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita ieri pomeriggio: secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine si sarebbe ucciso. Loris Borghi, prima docente della facoltà di Medicina dell'ateneo emiliano e poi preside della stessa facoltà era diventato infine Rettore.

Le indagini

Dall'estate del 2013 allo scorso mese di maggio aveva retto le sorti dell'Università di Parma puntando sui grandi eventi come, ad esempio, la laurea ad honorem a Patti Smith o i titoli di professore ad honorem a Peter Greenaway e Paolo Conte. Nel frattempo però finiva nel mirino della magistratura per due differenti indagini e per lui la stessa accusa: abuso d'ufficio. Due vicende giudiziarie che lo avevano convinto lo scorso mese di maggio a rassegnare le dimissioni dalla carica di primo dirigente dell'ateneo parmigiano.

Il ritrovamento del corpo

E' stato ritrovato senza vita sotto un ponte di Baganzola, piccola frazione a nord di Parma, Loris Borghi, prima docente della facoltà di Medicina dell'ateneo emiliano e poi preside della stessa facoltà e infine Rettore. L'uomo, secondo i riscontri della polizia, si è tolto la vita. L'ultimo atto di una parabola discendente iniziata con l'inchiesta 'Pasimafi', lo scandalo del business della terapia del dolore che aveva sconvolto il centro parmigiano diretto dal luminare del settore Guido Fanelli: 19 arresti, oltre 80 indagati. Fra questi ultimi era finito anche lo stesso rettore Borghi che secondo l'ipotesi di accusa avrebbe agevolato la vittoria nei concorsi interni di alcuni protetti dello stesso Fanelli. Situazione simile aveva comportato per lui un altro avviso di garanzia, sempre per abuso d'ufficio, per la vicenda della nomina di Tiziana Meschi, molto vicina allo stesso Borghi, a capo del reparto di Medicina interna e Lungodegenza critica, oltre che alla guida del Dipartimento geriatrico.

La difesa

In questo caso la Procura di Parma aveva chiesto lo scorso mese di ottobre anche la richiesta di rinvio a giudizio. Loris Borghi aveva così deciso di lasciare e in una lunga lettera si era difeso dalle accuse con parole nette. "Non ho mai rubato un euro - aveva scritto - Mi sono sempre comportato come un servitore dello Stato, ovunque sono arrivato ho cercato di migliorare le cose e di aiutare, in trasparenza e legittimità, le persone meritevoli, nella ferma convinzione che le persone sono il cardine e la vera forza di successo di una struttura pubblica o privata che sia". Poi si era ritirato a vita privata. Sino all’epilogo di ieri pomeriggio.

Il cordoglio di Pizzarotti

La notizia ha colto di sorpresa il mondo universitario e la città. "Ho avuto modo di conoscere e apprezzare Loris Borghi durante il suo mandato come rettore dell'Università di Parma - scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti - Insieme, e per la prima volta dopo diversi anni in cui il Comune e l'Università hanno evitato di collaborare, abbiamo stretto un forte legame istituzionale, portando l'Università e il Comune a un dialogo costante e continuo, contribuendo a far crescere entrambi attraverso progetti che tuttora stiamo portando avanti con il nuovo rettore Andrei. Sin da subito Borghi mi ha fatto una bellissima impressione: persona pacata, intelligente, pragmatica e dedita con passione al proprio lavoro. Una persona che era difficile non stimare. La notizia è terribile, drammatica, e ha un sapore davvero amaro. A nome di tutto il Comune di Parma le mie condoglianze alla famiglia".

L'attuale Rettore

Amare anche le parole dell’attuale Rettore dell’Ateneo Paolo Andrei: “Una vita umana si è spezzata…tra le ragioni che hanno portato al gesto estremo c’è stato sicuramente anche il senso di abbandono a seguito dell’indifferenza dei molti che, dopo le sue dimissioni, lo hanno dimenticato e, talvolta, oltraggiato”.