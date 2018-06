Bonafede: a Bari ho trovato una situazione impossibile

Roma, 7 giu. (askanews) - "Devo dire che la situazione a Bari è veramente impossibile. Oggi ho incontrato magistrati, avvocati, cancellieri e cittadini nella tendopoli giudiziaria dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz". Lo scrive sulla propria pagina Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che stamattina si è recato a Bari per verificare di persona le condizioni in cui versa il Palagiustizia, dichiarato inagibile nei giorni scorsi per rischio crollo.Bonafede, rivolgendosi a quanti lavorano nel Palagiustizia di Bari, aggiunge: "sappiate che il mondo del diritto e della Giustizia vi è grato per quello che state facendo e per la dedizione che state dimostrando. Vi ringrazio di essere qui e di continuare a lavorare nonostante la situazione. Sono venuto qua per vedere di persona e capire come intervenire"."Vi chiedo di rimanere tutti compatti perché insieme - è l'appello di Bonafede - secondo me, ce la facciamo. Grazie a nome della Repubblica italiana".