Blitz Bardonecchia, indaga la procura

Torino, 1 apr. - (AdnKronos) - La procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove cinque agenti della dogana francese sono entrati in una sala della stazione di Bardonecchia, in uso all'Ong 'Rainbow4Africa' come centro di accoglienza, per effettuare un controllo sanitario su un migrante. Il procedimento è aperto a carico di ignoti per i reati di abuso e violenza privata. Lo ha reso noto il procuratore capo Armando Spataro che ha anche disposto accertamenti, acquisizioni di documenti ed esami di persone informate sui fatti.