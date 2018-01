La biologa italiana contesta Bastianich e la sua selezione di panini McDonald's: “Cibo di bassa qualità”

Il cibo commercializzato nei fast food viene spesso associato a qualcosa di qualità non esattamente eccelsa. I nutrizionisti, di certo, non si sono mai posti a difesa di un regime alimentare come quello proposto dalle multinazionali del settore, ricco di grassi e zuccheri e, allo stesso tempo, povero di fibre. La cosa non cambia se il prodotto viene proposto da un noto chef. A gennaio Joe Bastianich, ha lanciato la sua linea di panini nei McDonald's italiani, presentandola come “linea gourmet e di alta qualità” (My Selection). All’annuncio ha voluto replicare la biologa udinese Marta Ciani: “Vergognoso che non tenga in considerazione le raccomandazioni alimentari e soprattutto scandaloso che presenti i suoi panini come prodotti salutari!”.

Pochi ingredienti di buona qualità non rendono eccelso un panino

La nutrizionista, che intende portare la propria petizione a livello nazionale, si dice indignata perché “gli unici elementi in teoria positivi sono la cipolla di Tropea, l'aceto balsamico di Modena, una foglia di insalatina, il pomodoro che, però, essendo soffritti, di certo perdono le loro caratteristiche benefiche, per non parlare poi del formaggio sponsorizzato 'naturale' cheddar (molto calorico e con aggiunta di coloranti!) o del provolone, entrambi carichi di grassi cattivi e le non salutari salsine proposte, tutto paradossalmente reclamizzato come naturale”.

Dieta mediterranea non ha nulla a che spartire con quella americana

Secondo l’esperta, l’utilizzo di alcuni ingredienti di buona qualità, quali ad esempio l’insalata, i cetrioli o i pomodori, non possono rendere magicamente eccelso un normale panino. “Bastianich - sottolinea ancora la biologa - vorrebbe mettere sullo stesso piano il gusto americano e quello italiano che, di fatto, si trovano agli antipodi. La dieta mediterranea non ha nulla a che spartire con il modello americano”. Insomma, per l’esperta italiana quella di Bastianich “è una vera e propria presa in giro verso il consumatore”.

Sotto accusa anche la cottura a temperature elevate dell'hamburger

Nella linea dei panini gourmet sono tantissimi gli ingredienti che la biologa considera di bassa qualità. Il pane, ma anche la carne rossa (che andrebbe eliminata) e quella bianca (a cui bisognerebbe prediligere proteine vegetali come i legumi). “La cottura a temperature elevate dell'hamburger, poi, anche in presenza della carne bianca meno dannosa (seppure il suo consumo dovrebbe essere limitato a massimo due volte alla settimana) - spiega Ciani - fa sì che la creatina presente in grande quantità nelle cellule muscolari si leghi chimicamente agli amminoacidi delle proteine formando le ammine eterocicliche cancerogene”.