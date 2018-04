Bimbi scomparsi col padre, sono in Tunisia

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Si è messo in contatto con la moglie l'uomo tunisino che cinque giorni fa ha fatto perdere le sue tracce portando via i bambini di 4 e 2 anni dall'abitazione di famiglia a Bolzano. Secondo quanto rendono noto i carabinieri, nel corso della notte e poi questa mattina l'uomo ha telefonato alla moglie per informarla che si trova insieme ai figli in Tunisia. La madre ha parlato con il marito e con i figli che stanno bene ed ha anche ricevuto delle fotografie dei bambini. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri con il supporto della Direzione Centrale della polizia criminale del Ministero dell'Interno - Interpol. La madre ha avviato contatti con i preposti uffici del Ministero Affari Esteri, seguita in questa ulteriore fase dall'avvocato Nicodemo Gentile.