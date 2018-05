Bimba di un anno cade dalla finestra e muore

Trento, 5 mag. (AdnKronos) - Tragedia a Trento, dove una bambina di appena un anno è precipitata dalla finestra dell'appartamento al quarto piano del quartiere Piedicastello dove viveva con la sua famiglia ed è morta per le gravissime ferite riportate nella caduta. L'allarme è scattato poco prima delle 19. I soccorritori, pur essendo giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto salvare la piccola. Per accertare la dinamica dell'accaduto sono al lavoro i Carabinieri.