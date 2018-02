Apocalypse Roma

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Decine di treni cancellati, voli a rischio, alberi caduti, scuole chiuse, ore di attesa per i pendolari e difficoltà nella messa in onda di programmi tv. E' il ritratto di una città paralizzata quello della Capitale che questa mattina si è svegliata completamente imbiancata. Nonostante l'allerta meteo annunciata da giorni ed il piano neve predisposto dal Campidoglio, Roma si è trovata ancora una volta in difficoltà affrontare il maltempo non riuscendo ad impedire disagi negli spostamenti di cittadini e turisti. ''Non è possibile che nel 2018 una metropoli si fermi per una nevicata, tra l'altro ampiamente prevista da diversi giorni", denuncia il Codacons, lamentando "una fortissima riduzione degli autobus in circolazione, dovuta al fatto che possono circolare solo i mezzi dotati di gomme termiche, e il caos più totale sulle strade con ripercussioni dirette per i cittadini, impossibilitati a spostarsi e a raggiungere i luoghi di lavoro". Se la metropolitana non ha smesso di funzionare, infatti, bus e tram sono rimasti quasi fermi. Disagi anche nella circolazione ferroviaria, con decine di treni cancellati e ritardi medi sulla tratta dell'alta velocità di 150 minuti. Difficoltà anche per i viaggiatori in partenza dagli aeroporti di Ciampino e Fiumicino dove, per alcune ore, si sono registrati forti ritardi dei voli. La neve ha bloccato anche alcuni programmi di intrattenimento Rai con sede nella Capitale, che hanno saltato o ritardato la messa in onda a causa dell'assenza di pubblico, conduttori e personale, impossibilitati a raggiungere gli studi tv.