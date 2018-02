Scontri e cariche a Torino fra antifascisti e Polizia durante il comizio di CasaPound

"Andiamo a stanare i fascisti di CasaPound". Con questo slogan manifestanti antifascisti sono andati verso il confronto con i rappresentanti dell'estrema destra. Circa cinquecento persone hanno tentato di raggiungere il Nh Hotel di Torino dove era in corso il comizio del leader di CasaPound, Simone Di Stefano.

La risposta delle forze dell'ordine

I manifestanti, fatti indietreggiare per due volte dalle forze dell'ordine con gli idranti, hanno cambiato percorso cercando di raggiungere l'albergo da una via laterale. Giunti a poca distanza dall'hotel, sono stati accesi fumogeni, posti bidoni dell'immondizia in mezzo alla strada e fatti scoppiare alcuni petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto nuovamente con gli idranti. I manifestanti antifascisti, sotto una pioggia battente, si sono poi radunati in corso Vittorio dove hanno lanciato bottiglie di vetro e pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lancio di lacrimogeni. A quanto si apprende ci sarebbero esponenti delle forze dell'ordine rimasti feriti nel lancio di bombe carta. Parlando al megafono un manifestante ha comunicato che in una delle cariche sarebbe stata fermata una ragazza. I feriti per ora sono tre, tutti agenti di Polizia. Due i fermi confermati.

La condanna di Salvini e Di Maio

I leader della Lega e del MoVimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno condannato gli episodi di violenza. Per Salvini: "Quelli che hanno attaccato lo fanno perché quando tornano a casa nessuno gliene chiederà conto, e mamma e papà pagheranno i danni". Per Di Maio: "Chi fa queste cose è un deficiente e basta, anche se destra e sinistra si accusano a vicenda".