Ancora piogge e temporali sull'Italia

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Ancora piogge e temporali in gran parte d'Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di oggi piogge sparse, a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte, specie settori meridionali, e sull'Emilia-Romagna. Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 6 maggio, allerta gialla sul Piemonte occidentale, su gran parte dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sulle Marche meridionali, sull'Umbria, sull'Abruzzo, su gran parte del Molise e della Basilicata, sui settori occidentali e meridionali della Puglia, su tutto il territorio della Sardegna. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.