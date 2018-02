Ancora neve al Nord, temporali al Sud

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Persiste il maltempo sull'Italia, con nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest e temporali al Centro-Sud. Lo indica la Protezione civile che ha diramato una nuova allerta meteo. Dalla tarda serata di oggi, segnala l'avviso, nevicate al di sopra dei 200-400 metri su Liguria, Piemonte e settori centro-occidentali dell'Emilia. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre temporali sulla Sicilia, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sul versante meridionale dell'Emilia Romagna, sui settori orientale e meridionale della Toscana, sui bacini dell'Alto Sangro, dell'Aterno e della Marsica in Abruzzo, sul sud del Lazio, sul Molise, sul versante Jonico della Calabria e su gran parte della Sicilia. Permane inoltre l'allerta arancione a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno).(ANSA)