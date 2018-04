Al via premio per studenti 'poeti'

Recanati, 24 apr. (AdnKronos) - Prendersi una pausa dallo smartphone e dal computer e dedicarsi invece a scrivere una poesia: è questa la sfida che nell’epoca dei social media il premio letterario “Diventerò Poeta” lancia ai giovani. Riservato a tutti gli studenti delle scuole superiori italiane, il premio è indetto dal Comune di Recanati nell’ambito del Festival “Manifestare poesia” che si terrà nel celebre borgo leopardiano tra il 29 giugno e l'1 luglio 2018 e ha l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nel percorso di creazione del loro futuro di uomini e donne. “Il Comune di Recanati, in occasione delle giornate dedicate a Giacomo Leopardi, quest’anno ha voluto aprire il Festival di Poesia ai giovani”, afferma Francesco Fiordomo, sindaco di Recanati. “Perciò, in collaborazione con il Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati e del Centro mondiale della Poesia e con il prezioso sostegno di Fondazione Bracco abbiamo indetto il premio letterario ‘Diventerò Poeta’, riservato a tutti gli studenti delle scuole italiane - continua - Saremo felici di ospitare a Recanati i due vincitori in occasione della premiazione, che avrà luogo nella suggestiva cornice del nostro storico Festival”. La poesia che ogni studente può inviare (un’unica lirica, lunghezza massima di 1000 battute spazi compresi) deve essere inedita e dovrà essere spedita con raccomandata entro il 31 maggio 2018 a: Concorso “Diventerò poeta” - Fondazione Poesia - via Enrico Falck, 53 - 20151 Milano. Tutti i requisiti richiesti sono contenuti nel bando consultabile all’indirizzo: www.fondazionebracco.com/it/bandi/7238-premio-letterario-diventero-poeta. “Da anni con il progetto 'Diventerò' sosteniamo tanti ragazzi nel loro percorso di studi e professionale con scholarship e premi di laurea nel campo della scienza e della ricerca”, afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. “Quest’anno abbiamo deciso di arricchire l’iniziativa con un premio dedicato alla poesia in omaggio alla cultura umanistica - prosegue - Con 'Diventerò Poeta' vogliamo dare spazio alle emozioni dei giovani e al loro bisogno di esprimersi con il linguaggio eterno della lirica. In linea con la nostra tradizionale attenzione alle pari opportunità, abbiamo scelto di premiare un ragazzo e una ragazza. Inoltre, i dieci componimenti dei 5 migliori autrici e autori avranno l’onore di essere pubblicati sulla prestigiosa rivista Poesia diretta da Nicola Crocetti”. La giuria, presieduta da Rita Soccio, assessore alle Culture del comune di Recanati, sarà composta tra gli altri da Fabio Corvatta, presidente del Centro Studi Leopardiano di Recanati e Umberto Piersanti, direttore del Centro mondiale della poesia. Ognuno dei due vincitori riceverà 1000 euro e l’ospitalità a Recanati per una notte durante lo svolgimento del Festival. “L’edizione di quest’anno sarà particolarmente ricca di proposte”, spiega Moreno Gentili, direttore del Festival di Recanati. “Proposte che guardano alla cultura civile di questo Paese, rappresentata dai migliori Poeti contemporanei - conclude - In occasione della manifestazione, inoltre, verrà riaperto lo splendido Palazzo Comunale per la prima volta dopo il terremoto”.