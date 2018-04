Adunata alpini 2018 presentata a Trento

(ANSA) - TRENTO, 19 APR - I vertici dell'Ana, Associazione nazionale alpini, hanno presentato ufficialmente a Trento l'adunata 2018, la 91ma, in programma dall'11 al 13 maggio. In prima fila il presidente, Sebastiano Favero, che ha evidenziato l'impegno dell'associazione per il volontariato e quello delle truppe per la pace. L'appuntamento, con autorità civili e militari, è stato occasione per presentare il 'Libro Verde della solidarietà 2017', con le attività dello scorso anno, e il numero della rivista 'l'Alpino' dedicato all'adunata, con il titolo 'Tutti a Trento'. La manifestazione, nell'ultimo anno del centenario della Grande guerra, vedrà la Cittadella, luogo di incontro e di esposizione di mezzi e di equipaggiamenti, allestita al parco Santa Chiara. Nelle vie della città sono intanto già comparse le bandiere italiane sui lampioni, mentre iniziano i lavori di allestimento delle aree attrezzate per ospitare tende e camper. Per Trento si tratta della quinta adunata, dopo quelle del 1922, 1938, 1958 e 1987.