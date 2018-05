La madre di Giulio Regeni inizia lo sciopero della fame

La madre di Giulio Regeni, Paola, è in sciopero della fame per protestare contro l'arresto di Amal Fathy, moglie di Lofty, consulente legale della famiglia Regeni in Egitto. "Da donne - si legge in una nota diffusa dalla donna e dalla sua legale Alessandra Ballerini - siamo particolarmente turbate ed inquiete per il protrarsi della detenzione di Amal, moglie del nostro consulente legale Lofty direttore dell'Ecrf". Si tratta di un "digiuno a staffetta" per chiedere la sua liberazione immediata. "Nessuno deve più pagare per la nostra legittima richiesta di verità sulla scomparsa, le torture e l'uccisione di Giulio. Vi chiediamo di digiunare con noi, fino a quando Amal non sarà finalmente libera. Noi siamo la loro speranza", conclude il comunicato. Amal è stata arrestata a pochi giorni dal viaggio al Cairo di martedì del sostituto procuratore della procura di Roma, Sergio Colaiocco, che da due anni e mezzo sta seguendo il caso.