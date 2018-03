Dalla Regione 20mila euro alla vedova del senegalese ucciso. M5s Pontedera attacca: "Indignati dal contributo”

Il contributo di solidarietà concesso dalla Regione Toscana alla famiglia del senegalese, ucciso a colpi di pistola da un cittadino italiano sul ponte Vespucci di Firenze, fa indignare il M5s Pontedera. Ecco l'intervento pubblicato sul sito del movimento che critica l'iniziativa regionale.

"Le mance si fanno con i soldi propri"

"Apprendiamo con disappunto e incredulità l'ultima infelice uscita del governatore Enrico Rossi, intenzionato a devolvere 20mila euro di soldi pubblici alla famiglia di Idy Diene, barbaramente ucciso dal gesto folle di un criminale che ci auguriamo venga assicurato alle patrie galere. Le generose offerte, le elargizioni e le mance si fanno con i soldi propri e possibilmente in silenzio, non con i soldi pubblici".

"Sarà la giustizia ad attribuire il giusto e dovuto"

Proprio mercoledì 14 il Consiglio regionale ha approvato due mozioni per chiedere un contributo per la famiglia di Diene, con il voto favorevole anche del gruppo M5s. Ma secondo i pentastellati di Pontedera si tratta di un’ennesima iniquità. “Sarà la giustizia ad attribuire il giusto e dovuto compenso alla famiglia, non certo la collettività che suo malgrado dovrà comunque accollarsi le spese necessarie a riparare lo scempio che parte della comunità senegalese ha arrecato alla città di Firenze". E poi - si legge ancora - "chissà cosa differenzia quest'ultimo delitto dall'omicidio dell'americana Ashley Olesen". "Pensavamo che la notizia dei 20mila fosse una bufala, e invece la realtà talvolta supera la fantasia".

La Regione: prassi ormai consolidata

La decisione si inserisce in “una prassi ormai consolidata e largamente condivisa, anche da forze politiche di opposizione”, spiega una nota diffusa dalla Regione, dove si specifica che sono “già agli atti del Consiglio regionale due mozioni, di Sì Toscana a Sinistra e Fratelli d''Italia, che chiedono al governo regionale di predisporre un contributo straordinario ai familiari della vittima”. In particolare, è la mozione di Fratelli d'Italia a impegnare la Giunta toscana a destinare un contributo di 20mila euro alla famiglia di Diene. Analoga richiesta, ma senza una precisa previsione finanziaria, è contenuta nella mozione di Sì Toscana a sinistra.

I precedenti

Negli anni scorsi, ricorda la Regione, “questo contributo è stato previsto per le vittime di piazza Dalmazia a Firenze, per i due carabinieri aggrediti, uno dei quali perse la vita, dopo un rave party nel grossetano; per militari residenti in Toscana deceduti in missione all'estero. E ancora, per il carabiniere Giangrande, ferito in piazza Montecitorio, il carabiniere Gangale, accoltellato ad Agliana (Pistoia), per l'artificiere Mario Vece, ferito dalla bomba di capodanno 2017 a Firenze, e per i familiari di Leonardo Lo Cascio, ucciso da un marocchino a Prato lo scorso anno”. “Una scelta che ribadisce una linea di solidarietà e di vicinanza della Regione alle vittime e alle loro famiglie e che sempre ha potuto contare su un consenso largo e diffuso delle forze politiche e della società toscana”, conclude la nota.

Contributo di 20mila euro alla vedova

Il contributo andrà alla vedova Rokhaya Kene Mbengue, che si era risposata con Idy da poco: per Kene è stata una seconda tragedia, in quanto nel 2011 era sposata con Samb Modou, ucciso in piazza Dalmazia assieme a Diop Mor, anche loro a colpi di pistola, dall'estremista di destra e simpatizzante di CasaPound Gianluca Casseri. Intanto nei giorni scorsi il consiglio comunale di Firenze ha approvato a larga maggioranza una mozione per porre una targa sul ponte Vespucci a ricordo di Idy Diene