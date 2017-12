LeU e Pd ai ferri corti in Lombardia: la sintesi non può essere Giorgio Gori. Problemi anche nel Lazio e in Friuli

"Un appello per costruire una coalizione nuova, che non disperda un patrimonio, che eviti di tornare indietro o che si affermino derive pericolose. Un appello ad aprire una fase nuova per la vita della nostra comunità". L’invito alla pace fra le anime della sinistra è stato lanciato su Facebook dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che corre per la riconferma. Vorrebbe promuovere un cartello delle sinistre mischiando i renziani con i post renziani: un cocktail esplosivo, ma l’unico che lo potrebbe rimettere in sella. Nel Pd e in Liberi e Uguali si concorda su un punto: se nel Lazio, come in Friuli e in Lombardia, non si trova la famosa via di mezzo, le sinistre rischiano di perdere queste tre regioni. Interrogato sull’argomento il leader di LeU, Pietro Gras­so, ha fatto sapere che “tut­ti i ta­vo­li so­no an­co­ra aper­ti”, sapendo già però che in Lombardia le cose non stanno come si sforza di far intendere: a Milano il cen­tro­si­ni­stra è morto e sepolto (Berlusconi, Salvini e Meloni si stanno già spartendo le spoglie).

I delegati milanesi del Leu neppure nicchiano, dicono di no e basta a qualunque tipo di accordo il Pd: il quesito se appoggiare o meno la candidatura di Giorgio Gori alla presidenza della Lombardia per loro non doveva essere nemmeno posto. Punto. Adesso bisognerà capire se l’atomizzazione della sinistra italiana può essere fermata almeno nel Lazio e nel Friuli Venezia Giulia. Allo stato attuale ci sono poche chance. Zingaretti da Roma tenta di ricucire. "Il Lazio – ha scritto ha bisogno - di una nuova svolta che non può che vedere protagonista la sua sinistra. Una sinistra aperta, plurale, per ridare centralità a obiettivi strategici come la riduzione delle diseguaglianze e la lotta per la democrazia, l'inclusione, la partecipazione. Una sinistra che sappia guardare come si muove l'economia del futuro senza dimenticare la forza del lavoro, del buon lavoro, quale elemento fondante e costituivo della nostra società”. A molti del LeU questo progetto piace, “Se fos­si­mo nor­ma­li – ha detto un par­la­men­ta­re di Mdp – fa­rem­mo questo: la­sce­rem­mo per­de­re Go­ri e ap­pog­ge­rem­mo Zin­ga­ret­ti. Ma vi­sto che non sia­mo nor­ma­li, an­drà a fi­ni­re che non so­ste­nia­mo nem­me­no Ni­co­la”.

Insomma, Zingaretti sfonda in alcune frange Mdp: è au­to­no­mo da Ren­zi, al Con­gres­so ha tentato di far vincere, senza riuscirci, An­drea Or­lan­do. Tutto sommato, a Ro­ber­to Spe­ran­za l’idea Zingaretti non dispiacerebbe, il problema però ce l’ha in casa: la corrente che fa capo a Ste­fa­no Fas­si­na non è per nulla convinta di que­sta so­lu­zio­ne e vorrebbe issare la bandiera di una can­di­da­tu­ra au­to­no­ma, in pole Paolo Cento. I bersaniani, d'altro canto, ce l’hanno con Renzi, mica con il PD, dove hanno lasciato qualche amico. “Inol­tre – osserva il Fatto - Zin­ga­ret­ti è com­pe­ti­ti­vo: a dif­fe­ren­za di Go­ri ha di­scre­te pos­si­bi­li­tà di es­se­re rie­let­to. E in quel ca­so LeU po­treb­be ri­sul­ta­re de­ci­si­va per la ri­con­fer­ma”. E quindi potrebbe farci, se la vittoria arridesse, la cresta con un pieno di assessori. Sel, invece, non vuole so­ste­ne­re il presidente.

Tutto è dunque in alto mare, Pietro Grasso non ha ancora individuato una regola generale (ma la vuole avere?) per stabilire quali devono essere i rapporti di LeU con il Pd. Molto probabilmente, suggerisce il Fatto, “si va­lu­te­rà ca­so per ca­so, can­di­da­to per can­di­da­to, ter­ri­to­rio per ter­ri­to­rio (co­sì an­che in Friu­li, do­ve è tut­to da de­ci­de­re: l’uni­ca cer­tez­za è il ri­ti­ro del­la go­ver­na­tri­ce uscen­te De­bo­ra Ser­rac­chia­ni)”. Tutto si gioca su Grasso: farà il pontiere o punterà di assumere il ruolo che Sansone si ritagliò con i filistei? La sinistra del Paese osserva attonita (ormai da altre parti). Nel 2018, il 4 marzo si vota per le politiche, nella stessa data le urne dovrebbero essere aperte anche in 4 Re­gio­ni: Lom­bar­dia, Friu­li, La­zio e Mo­li­se.