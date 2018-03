Da deputata a vigile urbano, la nuova vita dell'ex onorevole Cinquestelle passata al Pd

“Io ritorno senza rimpianti alla mia vita e inizio una nuova esperienza lavorativa che attendevo da tanto tempo e che svolgerò con lo stesso entusiasmo e dedizione che ho dedicato ad ogni esperienza, sempre al servizio dei cittadini per garantire l'ordine e la sicurezza della città di Padova!” ha scritto su Facebook Gessica Rostellato, tornata a fare la poliziotta municipale dopo essere stata deputata 5 Stelle. Sino a quando, per divergenze politiche, ha abbandonato l’azienda di Grillo e Casaleggio per trasferirsi armi e bagagli ad “Alternativa libera” prima e al PD dopo (il primo amore non si corda mai). La candidatura alla Camera se l’era guadagnata vincendo le “parlamentarie” on-line. Oggi, dopo aver calcato i pavimenti della Camera, è tornata a fare “un mestiere inviso a molti”, ha detto al Mattino di Padova la 35enne di Cartura. “Nell’immaginario collettivo nessuno dei due mestieri è ben visto dalle persone”.

Confessa di aver preso una multa proprio da deputata: “Ero davvero molto di corsa e ho ceduto a un limite di velocità. Mi sono sentita tanto in colpa. Non sono una spericolata, sono sempre stata molto ligia, tanto da parcheggiare anche a tre chilometri di distanza, piuttosto che non rispettare le regole. Inoltre prendo spesso i mezzi pubblici e mi piace camminare”. La sua carriera politica è finita con le ultime elezioni, dove si era candidata nelle liste del Pd, in quella che in gergo è comunemente chiamata una candidatura di servizio. “Sapevo che la parentesi romana era finita» racconta, «e francamente ne sono stata anche contenta. Il deputato era un’esperienza a termine, non è mai stata mia intenzione farlo per sempre. Sono contenta di essere tornata a una vita e a un lavoro più normale, almeno per orari definiti e la vicinanza a casa. Ho due bambini piccoli (8 e 6 anni) e la mia lontananza è stata particolarmente pesante per la famiglia: hanno rinunciato alla mamma per tanto tempo. Sono stati molto bravi e hanno capito che lavoravo, ma sono pur sempre piccoli”, ha spiegato la donna al cronista del quotidiano veneto.

Il futuro? “Sono stata assegnata a Prato della Valle, zona Santo. Io e un altro collega giovane siamo sotto la supervisione di un collega più anziano. Abbiamo cominciato con i controlli sui parcheggi e siamo stati chiamati per una rimozione su un posto disabili. Cercherò di essere più equilibrata possibile, non voglio essere la cattiva di turno, ma le norme si rispettano”. I divorzi, anche politici, non si dimenticano: “È stato un momento estremamente difficile. Sono stata tra le prime a Padova e in Veneto ad aderire e credere nel Movimento e si è infranto un sogno. Ma ero stanca di protestare e non lavorare”. Il futuro governo? “M5S e Lega sono compatibili per alcuni aspetti e rappresentano uno il Sud e l’altro il Nord, qualcosa nascerà”. La politica è già il passato, il presente è la divisa: “L'Italia buona, quella che vuole cambiare le cose, esiste e siete ognuno di voi nelle vostre vite normali di lavoratori e imprenditori. Continuate a pungolare la politica affinché i risultati arrivino!”.