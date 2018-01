[L’analisi] La Calabria infettata dalla ‘Ndrangheta fa impressione. La sfida di Gratteri e l’ultima retata da 170 arresti

Il programma che annunciò il nuovo procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel momento del suo insediamento, quasi due anni fa, fu molto semplice, in modo che tutti potessero capire: «Vogliamo riscrivere la storia». Da allora, quattro, cinque incursioni nella pubblica amministrazione e oggi il più imponente blitz nella storia della lotta alla Ndrangheta nel distretto di Catanzaro, con 130 arresti in carcere e 39 ai domiciliari, il secondo in assoluto in Calabria. Rimane imbattuto infatti il record di operazione “Olimpia” di 23 anni fa (175 arresti).

Agli arresti pure sindaci e assessori

Un blitz, un esercito alla ricerca dei “nemici”. Da Crotone, Cirò Marina a Stoccarda, Germania. Elicotteri che volteggiano in aria, cani segugi, centinaia di uomini del Ros dei carabinieri impegnati nelle catture. Per una ventata di bonifica anche istituzionale.

La Ndrangheta questa volta si lecca le ferite. Dentro sono finiti anche imprenditori e una decina di amministratori locali (tra sindaci, vicesindaci, assessori, presidenti dei consigli comunali) di Cirò Marina, Strongoli, Mandatoriccio, Casabona, San Giovanni in Fiore. E anche il presidente della Provincia di Crotone, eletto un anno fa con il 62% dei consensi, Nicodemo Parrilla.

Le mani ovunque

La Ndrangheta dei Farao-Marincola - che ha sue ramificazioni anche in Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia, Umbria e naturalmente Germania - gestiva tutto, o quasi. Dai centri di accoglienza per minori ai prodotti semilavorati per le pizzerie. Dalla raccolta dei rifiuti alle fabbrica di plastica. Dalla distribuzione dei prodotti vinicoli in Calabria e in Germania, all’offerta del pescato delle flotte di pescherecci di Cariati e Cirò. E poi il monopolio della distribuzione dei prodotti da forno a Cirò e le onoranze funebri. E poi traffico di droga.

Arresti anche in Germania

Insomma una industria criminale fiorente, quella dei Farao Marincola. Tredici gli arresti in Germania. A Stoccarda è stato catturato Mario Lavorato che nelle cronache giudiziarie e politiche risulta essere stato un galoppino di voti per un esponente della Cdu, Gunther Oettinger. I carabinieri del Ros hanno eseguito sequestri di beni per un valore di 50 milioni di euro.

I centri di potere

Questa Calabria infetta fa impressione. È come se le diverse ondate di arresti non scalfisse il potere della Ndrangheta. Crotone, Isola di Capo Rizzuto. Nel maggio scorso una settantina di arresti a Isola, per la gestione del centro di accoglienza dove fu coinvolto anche un prete. Oggi 170 arresti. E poi c’è la provincia di Vibo Valentia che sembra una Repubblica indipendente della Ndrangheta. E i centri di potere regionali che sono a Catanzaro.

Sarebbe sbagliato dire che la guerra è appena cominciata, cancellando una memoria giudiziaria che ha visto importanti successi per lo Stato italiano. Ma certo ora l’impegno delle forze di polizia e della magistratura di Catanzaro vuole portare a una bonifica profonda della politica e della vita istituzionale in questa provincia.