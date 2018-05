Bocca sana per cani e gatti, è il Mese dell'igiene orale

Milano, 8 mag. (AdnKronos Salute) - Bocca sana in corpo sano. Vale per l'uomo ed è vero anche per gli animali che 'mordicchiando' giocano, scoprono il mondo e imparano a conoscere ciò che li circonda. Eppure la maggior parte dei cani e dei gatti over 3 anni soffre di disturbi gengivali, sottovalutati dal 90% circa dei padroni che rischiano di compromettere la salute dei denti e il benessere generale dei loro amici a quattro zampe. Aumentarne la consapevolezza è l'obiettivo del Mese dell'igiene orale (www.mesedelligieneorale.it), promosso da Mars Italia in partnership con la Siodocov, Società italiana di odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria. Un'iniziativa che torna anche quest'anno all'insegna dello slogan 'Tu spazzoli, lui mastica'. "Dal 2010 ci siamo fatti promotori del Mese dell'igiene orale - spiega Valentina Menato, Marketing Director Petfood di Mars Italia - E' una campagna di sensibilizzazione che si svolge nei mesi di aprile e maggio ed è rivolta ai consumatori, per sensibilizzarli all'importanza dell'igiene orale quotidiana di cani e gatti. Attraverso i brand Pedigree*, Dentastix*, Whiskas*, Dentabites* e Greenies* saremo presenti in ipermercati, supermercati e negozi del canale specializzato di tutta Italia, dove forniremo materiale informativo, campioni di prodotto e consulenze gratuite ai proprietari di animali, grazie alla collaborazione con Siodocov". Gli esperti offriranno un check-up della bocca dei pet e consigli utili a mantenerla sana, pulita e profumata. L'edizione 2018 della campagna si concentra sul parallelismo uomo-animale: "Così come noi dobbiamo spazzolare i denti tutti i giorni, per cani e gatti non solo è importante fare altrettanto - sottolinea Menato - ma utilizzando tutti i giorni uno snack dentale specifico, si può supportare al meglio l'igiene orale dei nostri amici a quattro zampe". Da qui il messaggio "tu spazzoli, lui mastica". Diffondere fra i proprietari la giusta conoscenza dei problemi causati da placca e tartaro, delle possibili conseguenze per gli animali e delle strategie per evitarle significa secondo i promotori del Mese dell'igiene orale "assicurare una corretta informazione scientifica ai padroni attraverso la collaborazione con i veterinari; promuovere visite di controllo periodiche, e ricordare sempre che l'uso di snack funzionali è da abbinarsi alla pulizia dei denti fatta con uno spazzolino". "In Mars Italia - afferma Menato - crediamo fermamente che gli animali rendano il mondo migliore, ed è per questo che ogni giorno ci impegniamo a rendere il mondo migliore per loro attraverso campagne di sensibilizzazione" non soltanto sull'igiene orale, ma anche "in tema di rapporto con gli animali e di nutrizione per gli animali". Perché la filosofia alla base è che "prendersi cura del loro benessere e della loro qualità di vita è un importante gesto d'amore", che giorno dopo giorno "contribuisce a rafforzare il rapporto padrone-pet". Mars Italia, ricordano dall'azienda, "promuove da sempre iniziative orientate a una responsible petownership". Una fra tutte è la Giornata mondiale degli animali che ricorre ogni anno il 4 ottobre. "Da più di 30 anni - evidenzia Menato - abbiamo creato il World Animal Day: un evento promozionale a punto vendita, ma soprattutto un momento in cui sensibilizziamo sul rapporto fra padroni e animali. Negli anni abbiamo promosso diverse attività", dal supporto ai canili al sostegno alla pet therapy, con campagne per informare il pubblico sull'argomento e promuovere il riconoscimento ufficiale della disciplina come 'alleata' della medicina tradizionale, collaborando la Sisca, Società italiana di scienze del comportamento animale. "Quest'anno in particolare - conclude Menato - ci vogliamo impegnare nel promuovere la relazione fra animali e persone over 65 anni. Sappiamo infatti quanto sia importante e quanto possano beneficiare da questa relazione gli ultra 65enni".